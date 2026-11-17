Объяснения спешке дала политик Национального объединения Илзе Индриксоне в эфире программы Латвийского телевидения «Утренняя панорама». По ее словам, решение провести голосование сегодня связано прежде всего с необходимостью согласовать присутствие двух должностных лиц.

Читайте нас также Google News Facebook

Как рассказала Индриксоне, «Объединенный список» (ОС) сопоставил графики президента и Кулбергса. У кандидата на пост премьер-министра в ближайшие две недели запланировано несколько зарубежных поездок. В результате выяснилось, что вторник - наиболее подходящий день для утверждения нового Кабинета министров.

Изначально рассматривались четверг и пятница. Однако эти даты пришлось исключить, а в понедельник Национальное объединение получило информацию, что следующая реальная возможность провести процедуру может появиться лишь в декабре.

Читайте

«Мы определенно ни в коей мере не торопили процесс. Наоборот, мы хотели делать это немного медленнее, тщательнее», - заявила Индриксоне.

По ее словам, президент намерен лично присутствовать при утверждении правительства и провести вступительную часть первого заседания нового Кабинета министров. Если голосование отложить, согласовать графики всех участников до декабря, вероятно, не получится.

Есть и еще один фактор, который может объяснять желание не затягивать процесс. Для утверждения правительства необходимо заручиться поддержкой депутатов. Национальное объединение рассчитывает на десять собственных голосов и еще 41 голос представителя «Объединенного списка».

Состав нового правительства Андрис Кулбергс должен представить сегодня в 10:00 на пресс-конференции в Кабинете министров. Там же кандидат в премьер-министры ознакомит общественность с правительственной декларацией.