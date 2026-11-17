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Совет Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня назначил председателем правления бывшего руководителя Latvijas Pasts Марциса Вилцанса. Об этом сообщает агентство LETA.

Марцис Вилцанс приступит к исполнению обязанностей 21 декабря. Срок его полномочий составит пять лет.

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Прежний председатель правления больницы Лаурис Видзис в марте этого года принял решение покинуть должность и продолжить профессиональную деятельность в США. Там он планирует участвовать в развитии интегративной медицины, профилактического здравоохранения и медицины долголетия.

Совет больницы принял решение о назначении, рассмотрев кандидатуры, рекомендованные конкурсной комиссией.

На открытый конкурс поступили заявки от 12 претендентов. Отбор проходил в три этапа, в ходе которых оценивались профессиональный опыт кандидатов, их стратегическое видение и управленческие компетенции. В конкурсе также участвовала компания по подбору персонала SIA Eiro Personāls.

Председатель совета больницы Рейнис Берзиньш отметил, что опыт Вилцанса в управлении крупной организацией и проведении преобразований будет иметь большое значение для дальнейшего развития больницы.

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«Мы ожидаем, что под его руководством будет укреплено управление больницей, повышена эффективность её работы и обеспечена реализация уже начатых проектов развития», - заявил Берзиньш.

Вилцанс имеет многолетний опыт руководства государственными предприятиями, стратегического управления и развития организаций. С 2005-го по 2023 год он занимал различные руководящие должности в Latvijas Pasts, в том числе с 2016 года был председателем правления и главным исполнительным директором предприятия.

В период его руководства в Latvijas Pasts реализовали проекты модернизации, усовершенствовали рабочие процессы, внедрили решения по автоматизации и развили новые услуги.

Вилцанс получил степень бакалавра и профессиональную степень магистра в Банковской высшей школе, а также прошёл управленческую программу Mini MBA в Рижской школе экономики.

В начале прошлого года Вилцанс был избран в совет предприятия Pasažieru vilciens на пять лет, однако спустя несколько недель подал заявление об уходе.

Как сообщалось, в прошлом году больница имени Страдиня завершила год с убытками в размере 12,9 млн евро. Её общие доходы составили 208,6 млн евро, а расходы - 221,5 млн евро. По сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 5 млн евро, тогда как расходы увеличились на 17,2 млн евро.