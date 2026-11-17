Будущий премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс рассчитывает провести обещанные реформы без затяжных политических торгов. Возглавить правительство должна коалиция «Объединённого списка» (AS) и Национального объединения (NA), у которой будет всего 51 голос в Сейме. Несмотря на небольшое большинство, политик уверен, что с двумя партнёрами договариваться о сложных решениях будет проще.

В понедельник Кулбергс объяснил журналистам, что для реформ правительству нужны партнёры, готовые не только поддерживать изменения, но и отвечать за их последствия. По его мнению, прежние широкие коалиции нередко затягивали принятие решений, поскольку приходилось искать компромисс между слишком большим числом участников.

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При этом полностью отказаться от политических уступок не получится. Кулбергс признаёт, что при формировании правительства сторонам придётся договориться о распределении министерств и сфер ответственности. Каждая партия должна получить возможность проводить собственную политику, а затем отчитываться за её результаты перед избирателями.

Отдельный вопрос - отношения с оппозицией. Коалиция AS и NA располагает 51 депутатским голосом, поэтому её возможности принимать решения могут зависеть от поддержки других парламентских сил. В частности, обсуждается вероятность сотрудничества с партией «Латвия на первом месте» (LPV).

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Кулбергс заявил, что не собирается ограничиваться переговорами только с отдельными оппозиционными партиями. Он намерен встречаться с представителями оппозиции не реже одного раза в месяц, рассказывать о планах правительства и выслушивать встречные предложения. По его мнению, реформы затронут жителей независимо от того, за какие политические силы они голосовали.

Будущий премьер также считает, что привычное разделение депутатов на правящих и оппозицию мешало конструктивному взаимодействию. Регулярные встречи, как он рассчитывает, помогут наладить более предметный разговор о предстоящих изменениях.

Между тем состав будущего правительства пока определён не полностью. Национальное объединение уже утвердило своих кандидатов: Янис Домбрава претендует на пост министра внутренних дел, Наурис Пунтулис - министра культуры, а Илзе Индриксоне - министра благосостояния.

От «Объединённого списка» имена будущих министров пока не объявлены. Переговоры с кандидатами продолжаются. Сам Кулбергс предложил на должность министра иностранных дел посла Латвии в Узбекистане Гиртса Яунземса. Остальных претендентов обещают назвать «в ближайшее время».