airBaltic без дополнительного финансирования может остаться без денег уже в первой половине декабря

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic рискует остаться без денежных средств уже в первой половине декабря, если не получит доступ к дополнительному финансированию. В таком случае перевозчик будет вынужден прекратить деятельность и начать процедуру ликвидации.

Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на документы, поданные авиакомпанией в Суд по делам о неплатежеспособности Южного округа Нью-Йорка (США).

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В понедельник, 16 ноября, airBaltic представила суду ответ на возражения нескольких держателей обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2029 году. Они выступают против предоставления новому финансированию более высокого приоритета обеспечения.

Авиакомпания подчеркивает, что получение оставшихся средств в рамках финансирования должника, продолжающего деятельность в ходе процедуры банкротства (debtor-in-possession, DIP), необходимо для дальнейшей работы и реструктуризации.

В дополнительном заявлении, поданном в суд, вице-председатель финансово-консультационной компании Seabury Global Aviation Advisors Стефан Крастев сообщил, что изучил прогнозы деятельности airBaltic и движения ее денежных средств.

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По его оценке, без доступа к оставшейся части DIP-финансирования деньги у авиакомпании закончатся уже в первой половине декабря

В таком случае airBaltic не сможет оплачивать текущую деятельность и будет вынуждена приступить к ликвидации. Как отмечает Крастев, это нанесет существенный ущерб как самой компании, так и ее кредиторам.

Для получения дополнительного финансирования airBaltic необходимо разрешение суда на предоставление новым DIP-кредиторам более высокого приоритета в отношении активов, которые уже находятся в залоге у держателей облигаций с погашением в 2029 году.

Такое решение позволит авиакомпании получить доступ ко второй части DIP-финансирования в размере до 125 млн евро и третьей части - до 50 млн евро.

Однако несколько держателей облигаций возражают против изменения приоритета обеспечения, что осложняет получение авиакомпанией необходимых средств.