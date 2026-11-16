16 ноября 2026, 08:28

В Латвию возвращаются дожди: когда осадки доберутся до Риги

В Латвию возвращаются дожди: когда осадки доберутся до Риги

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, а во второй половине дня страну начнут накрывать дожди. Первыми осадки придут в Курземе, затем распространятся на центральные районы и к позднему вечеру доберутся до Риги. На востоке страны день обещает быть более солнечным.

Утром и в первой половине дня существенных осадков не ожидается. В Курземе местами возможен небольшой дождь, но после полудня ситуация изменится: дожди будут постепенно распространяться с запада на восток.

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В Риге большую часть дня сохранится облачность. Дождь прогнозируется ближе к позднему вечеру, а температура воздуха составит +4…+5 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет порывистым, местами его скорость достигнет 13 метров в секунду.

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По всей Латвии воздух прогреется до +2…+6 градусов. Порывы южного и юго-восточного ветра местами составят 9–14 метров в секунду.

На западе страны сохраняется область низкого атмосферного давления. Давление у поверхности моря колеблется от 1002 гектопаскалей в Вентспилсе до 1013 гектопаскалей в юго-восточной части Латгалии.

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ЧП

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Культура

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Mixer

Раки, Тельцы, Весы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на понедельник 16 ноября
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Три закуски для вечера с друзьями: всё готовится в духовке и почти одновременно
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16 ноября, 05:09
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Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
13 ноября, 09:28
«Зеленая лампа»: для 2,5-летней Софии за три дня полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
15 ноября, 18:02
Рига не увидела голов: Латвия и Армения разошлись миром и закончили Лигу наций
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15 ноября, 11:05
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Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
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14 ноября, 12:19
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14 ноября, 11:37
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13 ноября, 19:33
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