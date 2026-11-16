В Латвию возвращаются дожди: когда осадки доберутся до Риги

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, а во второй половине дня страну начнут накрывать дожди. Первыми осадки придут в Курземе, затем распространятся на центральные районы и к позднему вечеру доберутся до Риги. На востоке страны день обещает быть более солнечным.

Утром и в первой половине дня существенных осадков не ожидается. В Курземе местами возможен небольшой дождь, но после полудня ситуация изменится: дожди будут постепенно распространяться с запада на восток.

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В Риге большую часть дня сохранится облачность. Дождь прогнозируется ближе к позднему вечеру, а температура воздуха составит +4…+5 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет порывистым, местами его скорость достигнет 13 метров в секунду.

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По всей Латвии воздух прогреется до +2…+6 градусов. Порывы южного и юго-восточного ветра местами составят 9–14 метров в секунду.

На западе страны сохраняется область низкого атмосферного давления. Давление у поверхности моря колеблется от 1002 гектопаскалей в Вентспилсе до 1013 гектопаскалей в юго-восточной части Латгалии.