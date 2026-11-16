16 ноября 2026, 15:04

В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

Рост цен на традиционное топливо стимулирует все больше жителей Латвии пересаживаться на электромобили. Однако вместе с увеличением парка «зеленых» авто обостряется проблема доступности инфраструктуры: некоторые водители используют места у зарядных терминалов как обычные парковки, оставляя машины подключенными к сети надолго после завершения зарядки. Чтобы бороться с этой практикой, крупнейшие операторы начинают вводить плату за простой.

«Ignitis» и «Eleport»: 20 минут на освобождение места

Читайте нас также

Одним из первых на этот шаг пошел оператор «Ignitis». Правила теперь работают по следующей схеме: после того как аккумулятор автомобиля зарядился, у водителя есть ровно 20 минут, чтобы отсоединить кабель и уехать. Если за это время место не освобождено, начинает начисляться плата за простой - 10 центов за каждую последующую минуту.

«Мы ввели плату за простой, поскольку это нормальная практика и в других странах Европы, где электромобили распространены еще шире. Это был абсолютно логичный следующий шаг - вопрос стоял лишь в том, когда именно это произойдет. С ростом числа электрокаров неизбежно возникают моменты пиковой нагрузки, когда человек приезжает, а свободной станции нет», - пояснил руководитель Ignitis Latvija Кристапс Музикантс.

Аналогичный механизм на отдельных, наиболее загруженных станциях уже применяет и компания «Eleport».

Позиция «Elektrum»: пока без штрафов, но с готовностью к ним

В сети «Elektrum» от введения платы за простой пока воздерживаются, хотя и признают: случаи, когда водители занимают зарядные точки просто из-за нехватки обычных парковочных мест поблизости, действительно бывают.

Читайте Mixer
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем…
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

Пало санто в парфюмерии: 4 аромата с дымным шлейфом, который невозможно…
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

Тефтели в томатном соусе с моцареллой: простой рецепт с итальянским…
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

Гороскоп Таро на 17 ноября: Овны загорятся новой идеей, а Скорпионам…

Как отметил представитель Latvenergo Феликс Заец, компания пока не видит критических очередей у своих терминалов. Тем не менее, если трафик существенно вырастет и возникнет реальная необходимость, функцию оплаты простоя готовы включить - но не по всей сети сразу, а точечно на самых востребованных локациях.

Как устроена тарификация в государственной сети «e-mobi»

Иной принцип работы действует на станциях быстрой зарядки «e-mobi», которые обслуживает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). В отличие от большинства коммерческих операторов, берущих плату за потребленные киловатт-часы, здесь тарифицируется именно время подключения (оплата за минуту, размер которой пересматривается каждый месяц в зависимости от биржевых цен на электричество).

По словам представителя CSDD Мартиньша Малмейстерса, чем дольше машина стоит у терминала «e-mobi», тем выше итоговый счет. Когда батарея достигает 100 %, коннектор в большинстве случаев разблокируется, позволяя следующему водителю воспользоваться кабелем. Однако у некоторых моделей авто коннектор остается заблокированным до возвращения владельца - в этом случае сессия формально продолжается, и плата за каждую минуту продолжает списываться.

Сравнение условий популярных операторов в Латвии

ОператорПринцип основной оплатыПлата за простой после зарядки
IgnitisЗа объем энергии (кВт·ч)0,10 €/мин (после 20 бесплатных минут)
EleportЗа объем энергии (кВт·ч)Введена на отдельных загруженных станциях
ElektrumЗа объем энергии (кВт·ч)Пока отсутствует (возможен точечный ввод в будущем)
e-mobi (CSDD)Поминутная тарификацияПродолжается списание поминутного тарифа до отключения кабеля

С дальнейшим развитием электротранспорта в Латвии ключевым фактором становится не только установка новых терминалов, но и водительская культура: зарядная станция предназначена исключительно для пополнения запаса хода, а не для длительной стоянки.

 

google news Подпишитесь на нас
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем…
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

Пало санто в парфюмерии: 4 аромата с дымным шлейфом, который невозможно…

В мире

Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
16 ноября, 14:25
Загадочный объект 1998 KY26: космический мусор или обычный астероид?
16 ноября, 14:00
К релизу GTA 6 работники по всему миру массово берут отпуска
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
16 ноября, 12:25 12:25
Жерар Депардьё отказался от апелляции и принял приговор по делу о сексуальных домогательствах
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
16 ноября, 11:58 11:58
Туристы стали реже бросать монеты в знаменитый фонтан Треви после нового правила
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
16 ноября, 08:58 08:58
Купюры какого достоинства чаще всего подделывают мошенники в еврозоне
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
15 ноября, 21:00 21:00
Спичрайтер британского премьера написал начальнику речь, используя ChatGPT и потягивая просекко
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
15 ноября, 12:00 12:00
Боится ли Латвия ИИ? Данные говорят: страх - удел меньшинства, но боятся именно «те, кто в теме»
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
15 ноября, 11:24 11:24
«Мы не дадим отнять право на крышу над головой»: десятки тысяч жителей Португалии вышли на марш против заоблачных цен на жилье
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
14 ноября, 21:02 21:02
Крылья на батарейках: в Китае впервые поднялся в небо 10-тонный пассажирский электросамолет
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
ВИДЕО
14 ноября, 19:40 19:40
Пара засняла на видео драматический момент, когда танкер столкнулся с туристическим судном в Миссисипи.
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки
14 ноября, 18:17 18:17
Францию пятую неделю сотрясают протесты: что происходит в Париже и стоит ли туристам отменять поездки

Латвия

Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
16 ноября, 15:04
В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить
16 ноября, 10:58
Кулбергс рассказал, какое министерство первым исчезнет из нового правительства Латвии
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
16 ноября, 09:58 09:58
Огромные флаги Латвии поднимут над Ригой и другими городами страны
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
16 ноября, 09:29 09:29
Американский суд раскрыл, кому и сколько должна латвийская авиакомпания airBaltic
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
16 ноября, 08:28 08:28
В Латвию возвращаются дожди: когда осадки доберутся до Риги
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
16 ноября, 07:59 07:59
Новое правительство Латвии сформируют «Объединенный список» и Национальное объединение
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
15 ноября, 18:57 18:57
Латвийцы экономят в первую очередь на развлечениях, красоте и путешествиях - исследование
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
15 ноября, 18:18 18:18
Активные циклоны принесут на следующей неделе в Латвию дожди, мокрый снег и туманы
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
15 ноября, 16:24 16:24
Антирейтинг ЕС по числу убийств возглавили страны Балтии: Латвия на втором месте - но так ли опасно на улицах?
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
15 ноября, 15:41 15:41
Хватит платить за очереди к врачу: в Латвии собирают подписи за бесплатные парковки у всех государственных больниц
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год
15 ноября, 15:05 15:05
Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год

ЧП

В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
13 ноября, 18:35
Глобальный сбой Microsoft затронул и Латвию. Что произошло и когда восстановят работу
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

В США впервые наградили создателей ИИ-музыки
16 ноября, 13:31
Гленн Клоуз и Ридли Скотт получили почетные «Оскары»: режиссёр посвятил награду покойному брату Тони
В США впервые наградили создателей ИИ-музыки
15 ноября, 20:15
Певица из Филиппин победила на первом конкурсе «Евровидение Азия»
В США впервые наградили создателей ИИ-музыки
15 ноября, 19:47
Наследники еврейского издателя требуют снять с торгов картину Ван Гога стоимостью $180 млн
15 ноября, 17:06
Писательница из ЮАР создала 371 роман с помощью ИИ и столкнулась с угрозами убийством
15 ноября, 17:03
Триумфальное возвращение из опалы: новый фильм с Джонни Деппом возглавил прокат в США
15 ноября, 15:14
Снова в Хогвартс: HBO показал первый отрывок из нового сериала о Гарри Поттере - и назвал дату рождественской премьеры
15 ноября, 12:40
Аналоговый бунт: зачем зумеры по всему миру отложили смартфоны и начали переписывать классику от руки
ВИДЕО
15 ноября, 10:18
В США впервые наградили создателей ИИ-музыки

Mixer

Стрельцы, Девы, Козероги и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на вторник 17 ноября (+совет)
16 ноября, 14:58
Тест на картошке: выберите жареную тарелку и узнайте, где прячется ваше душевное спокойствие
Стрельцы, Девы, Козероги и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на вторник 17 ноября (+совет)
16 ноября, 14:28
16 комиксов о нелепых противоречиях, которые мы почему-то считаем нормальными
Стрельцы, Девы, Козероги и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на вторник 17 ноября (+совет)
16 ноября, 13:58
Пало санто в парфюмерии: 4 аромата с дымным шлейфом, который невозможно забыть
16 ноября, 13:28
Тефтели в томатном соусе с моцареллой: простой рецепт с итальянским настроением
16 ноября, 12:58
Гороскоп Таро на 17 ноября: Овны загорятся новой идеей, а Скорпионам придётся взглянуть на всё иначе
16 ноября, 12:39
Деревянная Коза находит золотую середину: 5 знаков, которым 17 ноября повезёт там, где другие потратят нервы и деньги
16 ноября, 12:29
Один шарф вместо нового пальто: четыре цвета зимы 2026–2027, которые преображают привычный гардероб
16 ноября, 11:55
Стрельцы, Девы, Козероги и Скорпионы в ультракоротком гороскопе на вторник 17 ноября (+совет)

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
13 ноября, 09:28
«Зеленая лампа»: для 2,5-летней Софии за три дня полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче
16 ноября, 13:00
Франция и Бельгия вышли в плей-офф Лиги наций, Италия осталась за бортом
Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче
16 ноября, 10:28
Норвежский форвард Холанд установил сразу два достижения, обойдя Месси и Роналду по статистике
Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче
15 ноября, 18:02
Рига не увидела голов: Латвия и Армения разошлись миром и закончили Лигу наций
15 ноября, 11:05
Латвия сыграет с Арменией в последнем матче Лиги наций: сможет ли сборная прервать серию поражений?
ФОТОВИДЕО
14 ноября, 12:19
Роналдо против Человека-паука: самая безумная тренировка немецких футболистов
14 ноября, 11:37
Каспарс Даугавиньш готовится в последний раз выйти на лед в форме сборной Латвии: дата прощального матча уже известна
13 ноября, 19:33
Сборная Португалии наденет футболки с номером 7 перед матчем с Данией
12 ноября, 20:58
Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас