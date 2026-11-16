В Латвии вводят плату за простой на зарядных станциях для электромобилей: кто и сколько будет платить

Рост цен на традиционное топливо стимулирует все больше жителей Латвии пересаживаться на электромобили. Однако вместе с увеличением парка «зеленых» авто обостряется проблема доступности инфраструктуры: некоторые водители используют места у зарядных терминалов как обычные парковки, оставляя машины подключенными к сети надолго после завершения зарядки. Чтобы бороться с этой практикой, крупнейшие операторы начинают вводить плату за простой.

«Ignitis» и «Eleport»: 20 минут на освобождение места

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Одним из первых на этот шаг пошел оператор «Ignitis». Правила теперь работают по следующей схеме: после того как аккумулятор автомобиля зарядился, у водителя есть ровно 20 минут, чтобы отсоединить кабель и уехать. Если за это время место не освобождено, начинает начисляться плата за простой - 10 центов за каждую последующую минуту.

«Мы ввели плату за простой, поскольку это нормальная практика и в других странах Европы, где электромобили распространены еще шире. Это был абсолютно логичный следующий шаг - вопрос стоял лишь в том, когда именно это произойдет. С ростом числа электрокаров неизбежно возникают моменты пиковой нагрузки, когда человек приезжает, а свободной станции нет», - пояснил руководитель Ignitis Latvija Кристапс Музикантс.

Аналогичный механизм на отдельных, наиболее загруженных станциях уже применяет и компания «Eleport».

Позиция «Elektrum»: пока без штрафов, но с готовностью к ним

В сети «Elektrum» от введения платы за простой пока воздерживаются, хотя и признают: случаи, когда водители занимают зарядные точки просто из-за нехватки обычных парковочных мест поблизости, действительно бывают.

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Как отметил представитель Latvenergo Феликс Заец, компания пока не видит критических очередей у своих терминалов. Тем не менее, если трафик существенно вырастет и возникнет реальная необходимость, функцию оплаты простоя готовы включить - но не по всей сети сразу, а точечно на самых востребованных локациях.

Как устроена тарификация в государственной сети «e-mobi»

Иной принцип работы действует на станциях быстрой зарядки «e-mobi», которые обслуживает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). В отличие от большинства коммерческих операторов, берущих плату за потребленные киловатт-часы, здесь тарифицируется именно время подключения (оплата за минуту, размер которой пересматривается каждый месяц в зависимости от биржевых цен на электричество).

По словам представителя CSDD Мартиньша Малмейстерса, чем дольше машина стоит у терминала «e-mobi», тем выше итоговый счет. Когда батарея достигает 100 %, коннектор в большинстве случаев разблокируется, позволяя следующему водителю воспользоваться кабелем. Однако у некоторых моделей авто коннектор остается заблокированным до возвращения владельца - в этом случае сессия формально продолжается, и плата за каждую минуту продолжает списываться.

Сравнение условий популярных операторов в Латвии

Оператор Принцип основной оплаты Плата за простой после зарядки Ignitis За объем энергии (кВт·ч) 0,10 €/мин (после 20 бесплатных минут) Eleport За объем энергии (кВт·ч) Введена на отдельных загруженных станциях Elektrum За объем энергии (кВт·ч) Пока отсутствует (возможен точечный ввод в будущем) e-mobi (CSDD) Поминутная тарификация Продолжается списание поминутного тарифа до отключения кабеля

С дальнейшим развитием электротранспорта в Латвии ключевым фактором становится не только установка новых терминалов, но и водительская культура: зарядная станция предназначена исключительно для пополнения запаса хода, а не для длительной стоянки.