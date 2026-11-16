16 ноября 2026, 17:00 Валерия Леонова

В День независимости Латвии общественный транспорт будет бесплатным в Риге и еще трех городах

В День независимости Латвии общественный транспорт будет бесплатным в Риге и еще трех городах

18 ноября, когда Латвия отметит 108-ю годовщину провозглашения независимости, жители и гости Риги, Лиепаи, Даугавпилса и Елгавы смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.

Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на местные самоуправления. Информацию о бесплатном проезде в столице также подтвердила Рижская дума.

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В Риге 18 ноября проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах будет бесплатным, регистрировать поездки не потребуется. Кроме того, вечером предусмотрены дополнительные рейсы, чтобы жители и гости столицы могли вернуться домой после праздничных мероприятий.

В Риге бесплатно можно будет пользоваться и муниципальными уличными автостоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme.

В связи с проведением торжественных мероприятий, парада и шествий в центре Риги ожидаются ограничения движения транспорта. Некоторые маршруты общественного транспорта могут временно измениться, предупреждает Рижская дума.

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В Лиепае бесплатный проезд будет действовать в автобусах и трамваях. Как сообщили в муниципальном агентстве Liepājas sabiedriskais transports, 18 ноября общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.

В Даугавпилсе жители и гости города также смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. По информации предприятия Daugavpils satiksme, автобусы и трамваи будут работать по графику выходного дня.

В Елгаве 18 ноября бесплатным станет проезд в автобусах городских маршрутов. Они будут курсировать по субботнему расписанию. Такое решение позволит жителям и гостям города удобнее добраться до мест проведения праздничных мероприятий.

Таким образом, в четырех городах Латвии в государственный праздник можно будет пользоваться общественным транспортом без покупки билетов.

18 ноября Латвия отмечает День провозглашения Латвийской Республики. В этом году исполняется 108 лет со дня исторического события 1918 года, когда в Риге была провозглашена независимость страны.

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