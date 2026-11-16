16 ноября 2026, 07:59

Новое правительство Латвии сформируют «Объединенный список» и Национальное объединение

Новое правительство Латвии сформируют «Объединенный список» и Национальное объединение

«Объединенный список» и Национальное объединение станут партнерами по формированию нового правительства Латвии. Стороны уже согласовали сотрудничество и распределение сфер ответственности, сообщил агентству LETA премьер-министр Андрис Кулбергс. Сейчас участники переговоров готовят документы к подписанию.

Кулбергс объяснил выбор Национального объединения длительным сотрудничеством и близостью политических позиций. По его словам, при формировании коалиции он оценивал не только взгляды потенциальных партнеров, но и их готовность быстро принимать решения и проводить необходимые стране реформы.

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«При выборе потенциальных партнеров я оценивал как способность правительства оперативно и единодушно принимать решения, так и готовность проводить сложные, но необходимые стране перемены. Я провел переговоры со всеми потенциальными партнерами и оценил их позиции. Учитывая наше длительное сотрудничество и близость взглядов, решение работать с Национальным объединением является логичным», - заявил Кулбергс.

Бюджет и оборона станут главными задачами

Среди приоритетов нового правительства премьер-министр назвал безопасность государства, оздоровление государственных финансов, экономический рост и повышение эффективности управления. Все эти направления, по его словам, получили поддержку в ходе переговоров с потенциальными партнерами.

Особое внимание Кулбергс уделил состоянию бюджета. Он предупредил, что без серьезных изменений уже к 2030 году Латвия может столкнуться с нехваткой средств на оборону.

«Мы стоим перед суровой реальностью. Наследие прежней политики тяжелое, а состояние бюджета критическое. Если ничего не предпринимать, уже в 2030 году мы рискуем оказаться не в состоянии обеспечить необходимое финансирование обороны и потерять способность самостоятельно принимать важные решения. Наш долг - действовать сейчас, чтобы этого не допустить», - подчеркнул Кулбергс.

Премьер-министр заявил, что страна не должна снова попасть в зависимость от международной финансовой помощи. По его мнению, заимствования и заверения в благополучии не могут заменить пересмотр бюджетной политики.

Кулбергс раскритиковал «Новое Единство»

Переговоры с другими политическими силами пока не убедили премьер-министра в том, что все они готовы отказаться от прежнего курса. В первую очередь его сомнения касаются «Нового Единства», которое Кулбергс считает одним из главных авторов существующей политической системы.

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«У меня пока нет уверенности, что партии, которые были главными создателями прежней системы, готовы по существу ее изменить. В первую очередь это касается «Нового Единства». Люди и партии могут менять свою позицию, но искреннее желание исправить собственные ошибки должно подтверждаться делами. Скоро мы сможем оценить это по голосованиям в Сейме», - заявил премьер-министр.

При этом Кулбергс признал, что новая коалиция будет иметь небольшое преимущество в парламенте. Поэтому партнерам придется поддерживать строгую дисциплину и договариваться с депутатами других политических сил.

Он также пообещал наладить регулярный диалог с оппозицией и проводить встречи с ее представителями, желательно раз в месяц. Премьер-министр выступает за предоставление оппозиции руководящих должностей в комиссиях Сейма и намерен рассматривать ее предложения по существу.

Кто получит министерские портфели

Национальному объединению предложили выдвинуть кандидатов на три министерских поста: внутренних дел, благосостояния и культуры. Однако позднее Кулбергс сообщил, что нынешний министр внутренних дел от этой партии Янис Домбрава продолжит работу в новом правительстве.

Премьер-министр также призвал министра обороны Райвиса Мелниса сохранить свой пост. При подборе остальных членов кабинета Кулбергс обещает руководствоваться прежде всего профессиональными качествами кандидатов.

«Профессионализм и пригодность министров к должности я ценю выше политических соображений», - подчеркнул он.

Имена остальных кандидатов на министерские должности премьер-министр обещал объявить в ближайшее время.

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