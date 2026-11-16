Неофициально стали известны все кандидаты на министерские посты в новом правительстве

Будущий премьер-министр Андрис Кулбергс планирует на первом этапе работы нового правительства ликвидировать Министерство климата и энергетики (МКЭ). При этом ответственность за отрасль до завершения реорганизации может взять на себя сам глава правительства.

Неофициально стали известны все потенциальные кандидаты на министерские посты в новом правительстве, сообщает агентство LETA.

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Кулбергс подтвердил, что нынешний министр обороны Райвис Мелнис согласился продолжить работу в правительстве. Кроме того, у него нет возражений против того, чтобы действующий министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) сохранил свой пост и в следующем кабинете министров.

Между тем остальных кандидатов на министерские должности «Объединенный список» пока официально не назвал. Ранее Кулбергс отмечал, что хотел бы видеть на министерских постах не только политиков, но и профессионалов соответствующих отраслей, способных осуществить намеченные правительством преобразования.

По информации агентства LETA, пост министра умного управления и регионального развития может сохранить Эдгар Таварс. В свою очередь, согласно неофициальной информации Латвийского радио, на должность министра земледелия рассматривается Эдгар Путра (ОС).

В качестве кандидата на пост министра сообщения неофициально упоминается внештатный советник премьер-министра по юридическим вопросам Криш Липшанс, а на должность министра финансов - главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

На пост министра экономики рассматривается предприниматель и депутат Сейма Эдгар Штелмахерс (ОС), министра образования и науки - депутат Сейма Чеслав Батня (ОС), а министра юстиции - нынешний парламентский секретарь Министерства юстиции Виестур Витовскис (ОС).

Среди кандидатов на должность министра здравоохранения называется член правления компании Amber Beverage Group Нормунд Станевичс, а на пост министра иностранных дел рассматривается посол Латвии в Узбекистане Гирт Яунземс. Сам Яунземс подтвердил агентству LETA, что с ним велись переговоры о возможной работе в правительстве.

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Агентству LETA стало известно, что обсуждается вопрос о министре по особым поручениям, ответственном за «Rail Baltica» и «airBaltic», в то время как телеканал TV3 сообщает, что может быть создана должность министра по особым поручениям в сфере ИКТ (информационные и коммуникационные технологии), и на нее может быть назначен Крист Авотс, который в настоящее время является парламентским секретарем Кулберга.

Со стороны партнера по коалиции кандидаты на министерские посты уже известны. Лидер Национального объединения Илзе Индриксоне в понедельник после заседания правления партии сообщила, что НО выдвинет Яниса Домбраву на должность министра внутренних дел, Науриса Пунтулиса - министра культуры, а саму Индриксоне - на пост министра благосостояния.

Индриксоне подчеркнула, что партия согласилась с предложенным Кулбергсом распределением сфер ответственности. Однако работа над правительственной декларацией продолжается.

Она также отметила, что ранее прозвучавшее предложение ликвидировать Министерство благосостояния в течение года в настоящее время отложено.

Ранее Кулбергс выразил уверенность, что коалиция, формируемая «Объединенным списком» и Национальным объединением, сможет принимать необходимые стране, в том числе сложные, решения.

Как сообщалось, «Объединенный список» и Национальное объединение договорились совместно сформировать правительство, которое будет располагать 51 голосом в Сейме.

Правительственная декларация еще согласовывается. Кулбергс допускает, что голосование по утверждению нового правительства может состояться на этой неделе.