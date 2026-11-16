16 ноября 2026, 10:58

Кулбергс рассказал, какое министерство первым исчезнет из нового правительства Латвии

Кулбергс рассказал, какое министерство первым исчезнет из нового правительства Латвии

В новом правительстве Латвии может стать на одно министерство меньше. Первым под сокращение попадет Министерство климата и энергетики. Премьер-министр Андрис Кулбергс также допустил появление в кабинете беспартийных министров и объяснил, почему не хочет видеть «Новое Единство» среди партнеров по коалиции.

В интервью Латвийскому радио Кулбергс сообщил, что министр обороны Райвис Мелнис согласился продолжить работу. Сам премьер не возражает и против сохранения на посту министра внутренних дел Яниса Домбравы. Окончательное распределение остальных министерских портфелей еще предстоит обсудить с партнерами по будущей коалиции - Национальным объединением.

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При этом состав кабинета может оказаться не совсем партийным. По словам Кулбергса, помимо Мелниса, в правительстве может появиться еще один министр, не представляющий ни одну из политических сил. Дополнительные подробности премьер обещал сообщить на этой неделе.

Почему в коалиции не будет «Нового Единства»

Кулбергс объяснил отсутствие «Нового Единства» в будущей коалиции результатами политического выбора избирателей. По его словам, мандат доверия получила партия «Объединенный список», поскольку стране нужны перемены. Премьер сомневается, что «Новое Единство» готово изменить свой подход и активно участвовать в реализации этих планов.

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При этом Кулбергс заявил о готовности сотрудничать с другими политическими силами, в том числе с оппозицией. В частности, он намерен наладить более тесное взаимодействие с партией «Латвия на первом месте». У этих политических сил, по его словам, есть вопросы, по которым их позиции совпадают.

Когда утвердят новое правительство

Кабинет министров могут утвердить уже на этой неделе. Однако перед этим участникам переговоров предстоит согласовать оставшиеся положения документов о сотрудничестве. Кулбергс пока не стал называть конкретную дату.

Ранее «Объединенный список» и Национальное объединение договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства и распределении сфер ответственности.

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