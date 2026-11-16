Главные рождественские елки Риги выбрали дети: обеим по 25 лет, высота - 13 метров

rigasmezi.lv

В Риге определились с главными рождественскими елками, которые украсят Домскую и Ратушную площади. В этом году право выбрать лесных красавиц доверили детям. Из пяти претенденток они выбрали две ели, которым по 25 лет.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижское самоуправление.

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В понедельник, 16 ноября, мэр Риги Виестур Клейнбергс вместе с представителями муниципального предприятия Rīgas meži и участниками фольклорного ансамбля Kokle Рижского дворца школьников отправился в лес, чтобы выбрать главные символы предстоящего Рождества.

Подходящие деревья нашли в Тирельском лесничестве предприятия Rīgas meži, неподалеку от Скуйниеки в Кекавском крае.

Обе выбранные ели - ровесницы. Каждой из них по 25 лет, а высота достигает 13 метров.

Как пояснили в самоуправлении, для центральных площадей столицы подходят далеко не все красивые деревья. Главная рождественская ель должна быть высокой, пышной, с равномерной симметричной кроной, крепкими ветвями и выразительной верхушкой.

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Председатель правления Rīgas meži Анита Скудра отметила, что найти такую ель в лесу непросто. Важно, чтобы дерево одинаково хорошо выглядело со всех сторон, выдерживало праздничные украшения и гармонично смотрелось на просторной городской площади.

В этом году окончательный выбор сделали дети из фольклорного ансамбля Kokle под руководством Дины Лиепы.

Они голосовали за понравившиеся деревья и большинством голосов выбрали две самые пышные ели из пяти предложенных. Участники ансамбля также создали праздничную атмосферу, напомнив о латышских рождественских традициях.

В ближайшее время обе ели доставят в Ригу, установят на Домской и Ратушной площадях и украсят к праздникам.

Огни на рождественской елке на Ратушной площади планируется зажечь 29 ноября, в первое воскресенье Адвента

Так в столице начнется время ожидания Рождества, а выбранные детьми лесные красавицы станут главными украшениями праздничной Риги.