Для решения проблем Rail Baltica и airBaltic могут назначить отдельного министра

В Латвии обсуждается возможность создания должности министра по особым поручениям, который занялся бы вопросами реализации железнодорожного проекта Rail Baltica и деятельности национальной авиакомпании airBaltic.

Об этом рассказал руководитель фракции «Объединенного списка» в Сейме Марис Кучинскис в подкасте агентства LETA «Что это вообще было?».

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По словам Кучинскиса, идея назначения отдельного министра возникла во время внутренних обсуждений, посвященных возможным изменениям в структуре правительства. Предполагается, что такой министр мог бы временно сосредоточиться на решении наиболее острых проблем в транспортной отрасли.

Кучинскис пояснил, что Министерство сообщения выполняет широкий круг сложных задач, однако его возможности ограничены. Именно поэтому возник вопрос, не стоит ли поручить решение проблем Rail Baltica и airBaltic отдельному должностному лицу.

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При этом окончательного решения пока нет. Кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу еще предстоит представить эту идею фракции «Объединенного списка».

Ранее Кулбергс заявлял, что в состав будущего правительства могли бы войти не только представители политических партий, но и независимые профессионалы. При этом он не называл ни конкретных кандидатов, ни министерств, которые они могли бы возглавить.

Комментируя возможное участие беспартийных специалистов в правительстве, Кучинскис назвал три направления, где такой подход мог бы быть востребован: финансы, здравоохранение и экономика.

Таким образом, назначение министра по особым поручениям для решения вопросов Rail Baltica и airBaltic остается одним из обсуждаемых вариантов, который еще предстоит рассмотреть внутри партии.