В Риге сегодня начинается фестиваль света Staro Rīga: 52 инсталляции, пять километров маршрутов и ограничения движения

В воскресенье, 15 ноября, в столице Латвии открывается фестиваль света Staro Rīga 2026. До 18 ноября включительно жители и гости города смогут увидеть 52 световых объекта на обоих берегах Даугавы. Вечерние прогулки по светящемуся городу станут частью праздничной программы, посвящённой Дню независимости Латвии.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, фестиваль будет проходить ежедневно с 17:00 до 23:00. На улицах, в парках и на фасадах зданий появятся световые инсталляции, мультимедийные композиции и масштабные видеопроекции.

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Тема нынешнего фестиваля - Unum momentum - «То самое мгновение». Художники предлагают зрителям задуматься о мгновениях, которые способны изменить наше восприятие окружающего мира.

Где можно увидеть световые инсталляции

Главной осью фестиваля станет Даугава. Световые объекты объединены в несколько тематических маршрутов общей протяжённостью почти пять километров.

На левом берегу прогулочный маршрут пройдёт от Латвийской национальной библиотеки, известной как Замок света, вдоль Мукусаласской набережной.

На правом берегу инсталляции разместятся на территории квартала Спикери возле Центрального рынка, в Старой Риге, у концертного зала Ave Sol, в парке Кронвальда и Виестурдарзсе.

Более двух третей основной программы составляют новые произведения латвийских художников.

Самые интересные объекты фестиваля

Одной из центральных работ станет масштабная световая композиция Ascend венгерского художника Ласло Жолта Бордоша на фасаде Латвийской национальной библиотеки. Её главная идея - искусство помогает человеку подняться над повседневностью и увидеть мир по-новому.

На Замковой площади появится интерактивная инсталляция норвежской художницы Анастасии Исашен, объединяющая искусство и науку и посвящённая отношениям человека с окружающей средой.

Фасад Рижского Дома конгрессов превратится в экран для необычной проекции венгерского коллектива Lightspray Visual. Художники используют специально изготовленные мощные аналоговые проекторы и кинетические механизмы.

В парке Виестурдарзс можно будет увидеть работу французского художника Себастьена Лефевра Soleil Nuit («Солнце ночью») - кинетическую скульптуру, состоящую более чем из 5000 зеркальных элементов.

Впервые световая инсталляция появится непосредственно у подножия памятника Свободы. Композиция «Голоса великих деревьев» (Dižkoku balsis) 18 ноября превратится в сцену праздничного концерта. В завершение выступления её дополнит специальное световое представление.

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В программе также участвуют молодые художники: студенты Латвийской академии художеств представят семь инсталляций, а Латвийский колледж культуры совместно со студентами из девяти стран - ещё четыре световых объекта.

В Старой Риге ограничат движение транспорта

В связи с проведением фестиваля Рижская дума предупреждает о временных изменениях организации дорожного движения.

Замковая площадь (Pils laukums): до 23:00 18 ноября запрещены остановка и стоянка автомобилей возле здания по адресу Pils laukums, 4.

Улица Pēterbaznīcas: с 15 по 18 ноября ежедневно с 16:00 до 23:00 запрещён въезд транспорта на участок от улицы Kungu до площади Reformācijas.

Муниципалитет призывает водителей заранее планировать маршруты, обращать внимание на временные дорожные знаки и выполнять указания регулировщиков. Вблизи праздничных площадок возможны задержки движения.

Когда и как посетить фестиваль

15–18 ноября 2026 года

Ежедневно с 17:00 до 23:00

Оба берега Даугавы, центр Риги

52 световых объекта, почти 5 км маршрутов

Посетителям необязательно проходить весь маршрут за один вечер. Организаторы разделили экспозицию на несколько световых зон, позволяющих выбрать как короткую прогулку, так и более продолжительное путешествие по праздничному городу.

Полная программа фестиваля и расположение объектов опубликованы на официальном сайте Staro Rīga.

Источник: LETA, Рижская дума.