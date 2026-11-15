Средняя пенсия в Латвии приблизилась к 690 евро: почему эта цифра радует не всех и как мы выглядим на фоне соседей

В сентябре 2026 года средний размер пенсии по старости в Латвии достиг 689,09 евро - это на 9,8 % больше, чем в сентябре прошлого года. Такие данные приводит Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Всего пенсию по старости в начале осени получали 441 534 жителя страны. Статистика по-прежнему фиксирует заметный финансовый разрыв между полами: если у мужчин средняя выплата составила 743,05 евро, то у женщин (которых среди пенсионеров почти вдвое больше - 287 829 против 153 705) она оказалась на уровне 660,27 евро. Эксперты связывают эту разницу с исторически более низкими зарплатами женщин и перерывами в карьере из-за ухода за детьми.

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Однако экономисты и сами получатели пособий регулярно напоминают: официальная цифра VSAA - это классическая «средняя температура по больнице». Поскольку в Латвии нет верхнего потолка пенсий, небольшой процент бывших топ-менеджеров, судей и высокооплачиваемых специалистов с пенсиями в несколько тысяч евро заметно тянет общую статистику вверх. На практике больше половины латвийских пенсионеров получают на руки меньше заявленных 689 евро, к тому же сумма в отчете указана до вычета подоходного налога, который взимается с части пенсии, превышающей необлагаемый минимум.

Что показывает сравнение с соседями

По имеющимся данным, Латвия с её 689 евро выглядит относительно неплохо на фоне Литвы, но заметно отстаёт от Эстонии.

В Литве средняя пенсия по возрасту в сентябре 2025 года составляла 669 евро, увеличившись на 12% за год . Планировалось, что к 2025 году средняя пенсия с необходимым стажем достигнет около 721 евро . Таким образом, латвийский показатель сентября этого года немного выше литовского сентябрьского, но сопоставим с литовскими планами на год.

В Эстонии средняя пенсия по возрасту с апреля 2025 года составляет 817 евро, а с апреля 2026 года вырастет до 860 евро . Это существенно выше латвийского уровня - разрыв достигает примерно 130–170 евро, или 20–25%. Эстония проводит более агрессивную индексацию и располагает иной структурой пенсионных накоплений.

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Для сравнения на европейском уровне: Латвия с её показателем находится в нижней половине распределения стран ЕС. Однако прямые сопоставления «средних пенсий» между странами ЕС затруднены из-за различий в системах (обязательные накопительные уровни, налоговые режимы, покупательная способность). Так, в Эстонии необлагаемый минимум для пенсионеров зафиксирован на уровне 776 евро в месяц - пенсия ниже этой суммы не облагается подоходным налогом . В Латвии налоговый режим иной, и «чистая» пенсия может отличаться от «брутто» сильнее.

Главная проблема: «средняя» не означает «типичная»

Самое важное, что нужно понимать при чтении цифры 689 евро: это арифметическое среднее, а не медиана. Оно сильно смещено вверх небольшим числом получателей очень крупных пенсий.

Данные, представленные в Сейме Латвии, прямо указывают: «из общей статистики пенсий по возрасту можно заключить, что наибольшая часть получателей пенсий по возрасту получает от 200 до 500 евро» . Иными словами, типичный латвийский пенсионер живёт отнюдь не на 689 евро, а существенно меньше.

Этот разрыв подтверждается и региональной статистикой. В 2025 году в среднем по Латвии 67% пенсионеров получали пенсию ниже 700 евро (что соответствует минимальной брутто-зарплате в стране), тогда как пенсию от 700 до 1500 евро получали лишь 19%, а выше 1500 евро - всего 3% . В Вентспиле - городе с самой высокой средней пенсией в стране - доля получающих менее 700 евро составляла 57%, что всё равно является большинством.

Таким образом, «средняя пенсия» в Латвии - это статистический артефакт, создающий впечатление благополучия, которого не существует для большинства пожилых людей. Реальная картина такова: большинство латвийских пенсионеров живут на суммы, которые значительно ниже официального среднего показателя, а меньшинство с высокими пенсиями (в том числе бывшие работники ИТ-сектора, финансов, руководители) поднимают среднюю планку.

Если же сравнивать ситуацию со средними показателями по Евросоюзу, главным индикатором становится не столько сумма в евро, сколько так называемый коэффициент замещения - то есть какую долю от прежней зарплаты человек сохраняет после выхода на заслуженный отдых. По данным европейского статистического бюро Eurostat, в среднем по ЕС пенсия покрывает около 58–60 % предпенсионного дохода, тогда как в странах Балтии этот показатель остается одним из самых низких в Европе и едва дотягивает до 35–42 %.