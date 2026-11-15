Обещанный ремонт Каменного моста в этом году не завершат; работы перенесены на 2027 год

Обещанный весной ремонт Каменного моста (Akmens tilts) задерживается, и теперь Рижская дума перенесла его завершение на следующий год. Работы, которые изначально планировалось начать ещё в этом году, стартуют в ноябре - насколько позволит температурный режим, - а завершить их планируется только в строительном сезоне 2027 года .

Ситуация вызывает вопросы у рижан: почему в городе находят средства на новые велодорожки и озеленение, тогда как критически важная инфраструктура остаётся на втором плане. Ещё в апреле асфальтовое покрытие рядом с трамвайными путями на мосту во многих местах было серьёзно разрушено, что ставило под сомнение безопасность движения трамваев по этому участку .

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Рижская дума подчёркивает, что в прошлом году была проведена экспертиза моста, открытого в 1957 году. Более чем 500-метровая конструкция признана находящейся в нормальном состоянии, однако покрытие однозначно требует обновления .

Что именно обещают отремонтировать

По словам Иевы Грисле, координатора проектов Управления внешней коммуникации Рижской думы, работы не ограничатся заменой асфальта в зоне рельсов. Параллельно будет обновлён пешеходные тротуары, заменены бордюры и крышки коммуникационных люков, а существующее покрытие заменят на брусчатку. Последнее решение продиктовано практическими соображениями: брусчатку можно оперативно снимать и восстанавливать при повреждениях подземных коммуникаций, что в городе происходит часто .

Ремонт будет вестись только в ночные часы, поскольку дневные работы серьёзно повлияли бы на транспортный поток. Согласно официальному сообщению Рижской думы, движение по мосту будет ограничено с 2 ноября по 1 декабря на участке от набережной 11 Ноября до бульвара Узварас, а работы в зоне рельсов будут проводиться с 00:30 до 4:35 .

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Контекст: мост как часть более широкой проблемы

Задержка ремонта Каменного моста - не изолированный случай. Она вписывается в более широкую картину состояния мостового хозяйства Риги, которая вызывает беспокойство на уровне Сейма.

В сентябре 2026 года комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям рассматривала вопрос о ремонте Вантового моста (Vanšu tilts). Председатель комиссии Олег Буров заявил, что в планах Рижской думы по организации движения на время ремонта Вантового моста «не хватает открытости», а у самоуправления нет чёткого плана организации транспорта на период работ. Кроме того, депутаты не получили подтверждения того, что мосту было проведено всеобъемлющее техническое обследование - специальная инспекция, являющаяся важным условием для качественного проекта реконструкции .

Финансовый аспект

Ещё в январе 2026 года Рижская дума рассматривала инвестиционный план на 2026–2027 годы, в котором на восстановление Каменного моста было заложено 8,7 миллиона евро, плюс 400 000 евро на разработку проектной документации . Оппозиция тогда критиковала эти расходы как слишком высокие на фоне других приоритетов, но ремонт был запланирован на основании экспертного заключения о необходимости работ .

Теперь, когда завершение работ перенесено на 2027 год, возникает вопрос: была ли эта задержка вызвана только температурным режимом, или же за ней стоят более системные проблемы с планированием и приоритизацией инфраструктурных проектов в Риге.