Латвийцы экономят в первую очередь на развлечениях, красоте и путешествиях - исследование

92% жителей Латвии в повседневной жизни стараются экономить хотя бы на одной категории расходов, свидетельствуют данные опроса банка Citadele, проведённого совместно с исследовательским агентством Norstat в октябре 2026 года. По сравнению с прошлым годом экономия стала шире и всё чаще затрагивает расходы, влияющие на качество жизни.

На чём экономят чаще всего

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Лидирует экономия на развлечениях и досуге - об этом заявили 33% респондентов (на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее). На втором месте - красота и уход за собой: 30% против 27% в прошлом году. Также в число популярных категорий экономии вошли путешествия, отдых и культурные мероприятия, а также одежда, обувь и аксессуары - здесь доля экономящих выросла с 27% до 29%.

Кто экономит больше всех

Наиболее активно ограничивают расходы жители в возрасте 40–49 лет - период, когда одновременно нужно покрывать расходы на жильё, содержать детей, помогать родителям и делать накопления. Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что длительная вынужденная экономия именно у этой группы может затормозить внутреннее потребление и темпы роста экономики.

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Любопытна возрастная разница в подходе к еде: сокращать расходы на продукты выбирают 27% молодых людей 18–29 лет, но лишь 12% жителей 60–74 лет. По словам Пургайлиса, это не значит, что пожилые могут позволить себе тратить на еду больше - скорее их повседневные привычки уже подстроены под ограниченный бюджет.

Рига и регионы

В целом жители Риги и регионов экономят схоже, но выделяется столица: на продуктах питания здесь экономят 22% жителей, тогда как в других регионах показатель составляет от 10% до 16%. Это, по мнению экономиста, свидетельствует о высокой стоимости жизни в Риге: после оплаты жилья и счетов у части домохозяйств на повседневные расходы остаётся меньше свободных средств, чем можно предположить по статистике доходов.

Данные опроса показывают, что, несмотря на рост зарплат в последние годы, латвийцы остаются осторожными в тратах и в первую очередь ограничивают расходы, не связанные с базовыми потребностями. Такая потребительская сдержанность может сдерживать восстановление внутреннего потребления, особенно в сфере услуг. При этом экономисты подчёркивают важность различать осознанное стремление делать накопления и ситуацию, когда люди вынуждены отказываться от существенных расходов, включая здравоохранение, - последнее уже говорит о финансовой уязвимости.