Хватит платить за очереди к врачу: в Латвии собирают подписи за бесплатные парковки у всех государственных больниц

На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начался сбор подписей за то, чтобы обеспечить достаточное количество бесплатных парковочных мест у всех государственных больниц Латвии. Автор предложения Рейнис Петерсонс призывает Сейм и правительство навести порядок в законах и выделить отдельное финансирование, чтобы пациенты, их сопровождающие и посетители могли оставлять машины бесплатно на все время визита к врачу.

Сегодня в латвийских больницах нет единых правил: где-то припарковаться можно свободно, а возле крупнейших клиник работают платные шлагбаумы с почасовой оплатой. Яркий пример - Детская клиническая университетская больница (BKUS) в рижском Торнякалнсе. Первый час стоянки там бесплатный, но за каждый последующий приходится платить по 2 евро, а сутки обходятся в 10 евро. Бесплатный выезд или пропуск положены только людям с инвалидностью (после предъявления удостоверения в регистратуре или на посту медсестер), пациентам неотложной помощи и тем, кто пролежал в стационаре больше пяти дней.

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По мнению автора инициативы, такая система создает для заболевших людей и их близких лишний стресс и ощутимую финансовую нагрузку. Предугадать, сколько времени займет визит в клинику, практически невозможно: обследования, анализы и очереди на консультации регулярно затягиваются по причинам, которые никак не зависят от самого пациента. В итоге человек, приехавший на часовой прием, вынужден нервничать из-за тикающего счетчика на парковке.

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Чтобы решить проблему системно, предлагается дополнить Закон о врачебной деятельности и правила Кабинета министров. При планировании стоянок больницы должны будут учитывать реальный поток пациентов и посетителей. Особое внимание авторы идеи уделяют доступности: места ближе ко входам в корпуса предлагается выделять не только водителям с официальным статусом инвалидности, но и всем людям с затруднениями в передвижении - например, пациентам после операций, травм или с костылями.

При этом инициатива не требует везде строить дорогие многоуровневые паркинги с нуля: в одних больницах достаточно просто пересмотреть организацию движения и упорядочить использование прилегающей земли, и лишь там, где места критически не хватает, - обустроить новые стоянки. Чтобы бесплатными парковками у клиник не злоупотребляли жители соседних домов или офисные работники, предлагается ввести контроль времени пребывания, привязанный именно к реальной длительности визита к врачу.

Отдельно подчеркивается, что деньги на создание и содержание таких парковок государство должно выделить из отдельного бюджета, ни в коем случае не урезая финансирование самого лечения. Для дальнейшего рассмотрения инициативы в Сейме ей необходимо собрать 10 000 подписей граждан Латвии.