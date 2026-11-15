15 ноября 2026, 16:24

Антирейтинг ЕС по числу убийств возглавили страны Балтии: Латвия на втором месте - но так ли опасно на улицах?

Антирейтинг ЕС по числу убийств возглавили страны Балтии: Латвия на втором месте - но так ли опасно на улицах?

Страны Балтии оказались на верхних строчках неприятного рейтинга Евросоюза - по количеству умышленных убийств на 100 000 жителей. Согласно свежей сводке статистического бюро Eurostat за 2024 год, первое место в ЕС заняла Литва (2,63 случая на 100 000 человек), на втором оказалась Латвия (2,40), а замкнула тройку лидеров Эстония (1,82). Для сравнения: самыми безопасными по этому показателю в Евросоюзе стали Люксембург (0,30), Италия (0,57) и Чехия (0,63).

Если перевести относительные коэффициенты в реальные цифры, картина выглядит менее пугающей, но все же заставляет задуматься. За весь 2024 год в Латвии было зарегистрировано 45 умышленных убийств. В Эстонии зафиксировали 25 таких преступлений, а в Литве - 76.

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При этом в Латвии четвертый год подряд наблюдается медленный ползучий рост этого показателя: в 2021 году полиция зарегистрировала 39 убийств, в 2022-м - 41, в 2023-м - 44, а в 2024-м - 45. Впрочем, до мрачной статистики конца нулевых еще очень далеко: нынешние цифры все равно более чем вдвое ниже, чем в кризисные 2008–2009 годы. Всего же по Евросоюзу в 2024 году полиция зафиксировала 3 953 умышленных убийства - на 1,4 % больше, чем годом ранее, хотя в десятилетней перспективе (по сравнению с 2014 годом) кривая насильственной преступности в Европе уверенно идет вниз.

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Парадоксально, но возглавившая нынешний антирейтинг Литва одновременно продемонстрировала самый резкий прогресс во всем Евросоюзе: с 2014 года уровень убийств там сократился более чем вдвое. Тем не менее в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2025 год эксперты обратили внимание на ключевую причину, которая до сих пор тянет Литву и ее соседей по Балтии вверх в криминальных сводках: это злоупотребление алкоголем.

В самом Eurostat призывают не делать из этих цифр поспешных выводов о том, что выходить на улицы Риги, Вильнюса или Таллина опаснее, чем в других столицах Европы. Во-первых, в странах с небольшим населением каждые несколько трагических инцидентов ощутимо меняют показатель в пересчете на 100 000 жителей. Во-вторых, криминологи подчеркивают: подавляющее большинство таких преступлений в Балтии происходит не на улицах, а за закрытыми дверями - это бытовые ссоры между знакомыми или родственниками на почве спиртного. Кроме того, на итоговую таблицу ЕС влияют различия в национальном законодательстве и то, как именно полиция разных стран квалифицирует те или иные преступления на этапе регистрации.

 

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