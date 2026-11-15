Активные циклоны принесут на следующей неделе в Латвию дожди, мокрый снег и туманы

Наступающая неделя в Латвии пройдёт под влиянием активных циклонов, которые будут приближаться к территории страны с запада. Как прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, это приведёт к преобладанию облачной погоды и прохождению нескольких зон осадков через территорию республики.

По данным метеорологов, ночные температуры воздуха на предстоящей неделе ожидаются в пределах от -1 до +4 градусов, а днём воздух прогреется до +2…+7 градусов. В отдельных районах побережья будет на градус теплее.

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Начало недели: от сухой погоды к дождям

В ночь на понедельник на большей части территории страны ожидается переменная облачность без осадков. Однако в западных районах облака закроют большую часть неба, и там местами во второй половине ночи пройдёт небольшой дождь. С послеобеденного времени небо постепенно затянет облаками по всей Латвии, и с запада начнёт перемещаться зона осадков - в западных и центральных районах пройдут дожди.

Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночью воздух остынет до -1…+3 градусов, днём прогреется до +2…+6 градусов.

Праздник с гололедом

Во вторник, а также в День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, небо останется облачным, лишь местами выглянет солнце. На большей части страны ожидается дождь. Во вторник вечером локально на востоке, а в среду и в остальных регионах осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега.

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Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог образуется гололедица, а во вторник вечером и в ночь на среду местами возникнет туман. Ветер будет слабым до умеренного с юга, в среду днём он сменит направление на восточное, но на побережье по-прежнему останется порывистым.

Конец недели: похолодание и снег

В дальнейшем на неделе небо будет преимущественно облачным, и облака на обширной территории продолжат приносить осадки - главным образом дождь, местами мокрый снег и снег. По мере поступления в страну более холодной воздушной массы ночи станут несколько прохладнее: во многих местах центральных и восточных районов минимальная температура составит 0…-2 градуса, тогда как в западных районах и на побережье даже в тёмное время суток столбик термометра будет держаться выше нуля.

В середине недели ветер будет слабым, однако в выходные он повернёт с запада и юго-запада, и на побережье вновь станет порывистым.

Синоптики призывают жителей быть внимательными на дорогах в связи с возможной гололедицей и ухудшением видимости из-за туманов, а также учитывать переменчивый характер погоды при планировании поездок и мероприятий в праздничные дни.