В Риге фестиваль света Staro Rīga начнется со вкуса шоколада: музей Laima приглашает на необычный вечер

Сегодня, 14 ноября, Музей шоколада Laima в Риге приглашает жителей и гостей столицы на специальную программу, посвященную фестивалю света Staro Rīga 2026 за день до официального открытия фестиваля.

Посетителей ждут шоколадные дегустации, творческие занятия, сладкие сюрпризы и возможность провести вечер в музее, который будет открыт до 22:00, сообщает агентство LETA.

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В этот вечер организаторы предлагают соединить впечатления от фестиваля света с ароматом и вкусом шоколада.

Одним из главных развлечений станет шоколадный конкурс-дегустация. Гостям предложат попробовать конфеты и угадать вкусы популярных в Латвии сладостей. Участники смогут получить призы.

Еще одна необычная возможность - «Рисование шоколадом». Вместо привычных красок посетители будут использовать шоколад, а вместо холста - вафельную основу. На ней можно будет изобразить свои впечатления и ощущения от города, создав картину, которую затем можно съесть.

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Помимо праздничной программы, гости смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, посвященной истории производства сладостей в Латвии. Здесь рассказывают о том, какой путь проходит какао-боб - от дерева до готовой шоколадной плитки.

Специально к фестивалю 14 ноября музей снизит стоимость входных билетов: для взрослых - 8 евро вместо обычных 9 евро. Для школьников и пенсионеров - 5 евро вместо 6 евро.

Музей шоколада Laima расположен в Риге, на улице Миера, 22.

О фестивале Staro Rīga 2026