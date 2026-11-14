В Латвии зафиксировали рекорд занятости, которого не было со времен восстановления независимости

В Латвии работает рекордная доля населения за весь постсоветский период. В третьем квартале 2026 года занятость среди жителей в возрасте от 15 до 74 лет достигла 66,1%. Экономисты связывают эту динамику с растущей привлекательностью рынка труда и улучшением возможностей для заработка.

Предыдущий рекорд держался с 2019 года, когда работу имели 65,6% жителей этой возрастной группы. За год число экономически неактивных людей сократилось на 3,5%. По мнению главного экономиста Luminor Петериса Страутиньша, латвийская экономика демонстрирует признаки ускорения: рост ВВП в третьем квартале может превысить 1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом пересчете это соответствует темпу, близкому к 4%.

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Молодежь активнее выходит на рынок труда

Среди жителей Латвии в возрасте от 15 до 24 лет работают 36,9%. Подобного результата не было с начала 2008 года, когда показатель превышал 39%.

Отдельно экономист обратил внимание на молодых людей, которые не работают и не учатся. По последним доступным годовым данным, в 2025 году их доля составляла 11% - столько же, сколько в среднем по Евросоюзу. За последние 15 лет этот показатель в Латвии снижался быстрее, чем в ЕС.

«Нельзя сказать, что на европейском фоне у нас эта проблема стоит особенно остро. Но результат всегда можно улучшить. В Нидерландах доля таких молодых людей вдвое ниже», – отмечает экономист.

На рынок труда выходят и люди старшего возраста. Среди жителей от 65 до 74 лет работают 27,5%. По сравнению с предыдущим кварталом их доля практически не изменилась.

Работать становится выгоднее

По прогнозу Страутиньша, среднее число занятых в Латвии за 2026 год составит чуть менее 890 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько было в 2012 году. Однако найти работу сегодня, по оценке экономиста, гораздо проще.

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Одной из причин роста занятости он считает увеличение реальных доходов. С 2012 года покупательная способность зарплат после уплаты налогов выросла более чем на 80%, несмотря на подорожание товаров и услуг. Свою роль сыграло и снижение налоговой нагрузки.

За тот же период реальный ВВП на душу населения увеличился на 41,2%, а в расчете на одного работающего - на 21,9%. В 2026 году покупательная способность зарплат, по прогнозу экономиста, вырастет еще на 2–3%. Темпы повышения номинальных зарплат при этом остаются умеренными по сравнению с предыдущими годами.

«Всегда важно оценивать, насколько оправдана государственная поддержка, но лучше всего людей побуждает к активности возможность больше зарабатывать», – считает Страутиньш.

До лидеров ЕС еще далеко

Рекордная занятость пока не вывела Латвию в число европейских лидеров. По этому показателю страна уступает Литве и Эстонии. Более высокая доля работающего населения наблюдается и в Швеции, а одним из ориентиров для Европы остаются Нидерланды.

Не слишком высокими пока остаются и темпы роста реальных зарплат. С 2010 года в Латвии было пять лет, когда покупательная способность доходов после уплаты налогов увеличивалась более чем на 7% за год. Нынешний результат заметно скромнее.

В 2027 году Страутиньш ожидает дальнейшего роста реальных зарплат примерно на 2–3%. По его прогнозу, рынок труда Латвии продолжит становиться привлекательнее, хотя догнать наиболее успешные страны Евросоюза будет непросто.