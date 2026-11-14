В Латвии бесплатно раздадут более 8000 светоотражателей: где и когда их можно получить

В ноябре жители Латвии смогут бесплатно получить светоотражатели, которые помогают водителям вовремя заметить пешеходов в темноте. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с партнерами планирует раздать более 8000 таких аксессуаров в Риге и других городах страны.

Акция проходит в рамках кампании безопасности дорожного движения «Nāvīgi stilīgi» («Смертельно стильно»), посвященной защите пешеходов в темное время года.

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Где и когда будут раздавать светоотражатели

Получить светоотражатель можно будет в нескольких местах:

15–18 ноября - Рига, торговый центр Galerija Centrs. Во время фестиваля света Staro Rīga посетителям планируют бесплатно раздать 4000 светоотражателей.

Во время фестиваля света Staro Rīga посетителям планируют бесплатно раздать 4000 светоотражателей. 19 ноября - Рига. Светоотражатели будут раздавать участники специального вечернего забега.

Светоотражатели будут раздавать участники специального вечернего забега. С 21 ноября - магазины Narvesen по всей Латвии. Через торговую сеть планируется распространить еще 4000 светоотражателей.

Точное время раздачи и количество аксессуаров в отдельных торговых точках не уточняются. Поэтому тем, кто планирует получить светоотражатель, лучше не откладывать визит: количество ограничено.

Почему это особенно важно в ноябре

По данным CSDD, в прошлом году в Латвии в темное время суток погибли 36 пешеходов. В 2026 году, согласно приведенной ведомством статистике, зарегистрировано уже девять таких смертельных случаев.

Наибольшее число трагических происшествий за последние пять лет зафиксировано в Риге и ее окрестностях.

Особенно опасным временем считается промежуток с 17:00 до 20:00, когда многие возвращаются с работы, из магазинов или с учебы, а на улице уже темно.

При этом далеко не все пешеходы заботятся о собственной заметности.

Согласно октябрьскому опросу CSDD, проведенному совместно с исследовательской компанией Snapshots среди 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет, только 14% опрошенных всегда используют светоотражатели в темноте.

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Примерно треть респондентов признались, что пользуются ими редко либо не используют вообще.

Водитель может заметить человека слишком поздно

CSDD напоминает: без светоотражающих элементов водитель в темноте может заметить пешехода лишь на расстоянии 25–40 метров.

Для сравнения, при скорости автомобиля 50 км/ч машина за одну секунду проезжает почти 14 метров. Это означает, что у водителя может остаться совсем немного времени, чтобы заметить человека, оценить ситуацию и затормозить.

Светоотражающий жилет, по данным дирекции, делает пешехода в пять-десять раз заметнее.

Однако важно не просто иметь светоотражатель, а правильно его носить.

Специалисты рекомендуют закреплять его на хорошо видном месте, желательно на движущихся частях тела - например, на руке или ноге. Особенно важно, чтобы светоотражатель был расположен со стороны проезжей части и не закрывался сумкой, шарфом или верхней одеждой.

На неосвещенных дорогах за пределами населенных пунктов, а также в населенных пунктах, где нет тротуаров и уличного освещения, пешеходам необходимо использовать светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными светоотражающими элементами.

Бесплатный светоотражатель - небольшая вещь, которую легко прикрепить к куртке или сумке. Но в темноте именно эти несколько сантиметров отражающего материала могут дать водителю дополнительные секунды, необходимые для предотвращения трагедии.

Кампанию «Nāvīgi stilīgi» организует CSDD совместно с Государственной полицией, страховой компанией Balta, сетью автозаправочных станций Virši-A и торговой сетью Narvesen.