14 ноября 2026, 14:58

Центральный рынок Риги ждет реконструкция за 21 миллион евро, но спасет ли это торговлю

Центральный рынок Риги ждет реконструкция за 21 миллион евро, но спасет ли это торговлю

К 2030 году Рижский Центральный рынок планируют обновить за более чем 21 миллион евро. Исторические павильоны отремонтируют, территорию благоустроят, а подвалы приспособят для нужд гражданской обороны. Но у проекта есть проблема, которую нельзя решить строительными работами: рынок постепенно теряет торговцев и покупателей.

Перспективы одного из самых известных мест Риги обсудили на экспертной дискуссии в пятницу. Ее участники разошлись во взглядах на то, каким должен стать рынок и что поможет ему сохранить свою популярность.

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Миллионы на ремонт, но торговля продолжает сокращаться

Сегодня Центральный рынок выглядит далеко не так, как место, которое привыкли показывать туристам. На отдельных участках стоят торговые стенды, которые сносит ветром, некоторые здания нуждаются в ремонте. На стенах заметны трещины, а соседство исторических павильонов с торговыми точками выглядит довольно хаотично.

Город намерен вложить в развитие рынка более 21 миллиона евро до 2030 года. Не менее 3,5 миллиона направят на благоустройство общественных пространств. Подвалы хотят оборудовать для гражданской обороны, а для бывшего Мясного павильона найти долгосрочного арендатора, который откроет там многофункциональный объект.

Однако директор центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш считает, что главная проблема рынка не в состоянии зданий. Сокращается сама торговая деятельность, и это может свести на нет эффект от реконструкции.

«С торговой точки зрения Центральный рынок находится в нисходящей спирали. Совершенно очевидно. Чтобы были покупатели, нужны торговцы, а чтобы были торговцы, нужны покупатели», - отметил эксперт.

По его мнению, одной новой брусчатки и отремонтированных павильонов недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

«Это не так, что здесь все приведут в порядок, уложат брусчатку, разместят какой-нибудь научный центр, придут дети - и все наладится. Что-то, конечно, будет - сметы оплатят, город вложит миллионы, деньги освоят», - предупредил Кактиньш.

Большинство посетителей приходит за продуктами

Опрос посетителей показал, что Центральный рынок по-прежнему воспринимают прежде всего как место для покупки свежих продуктов. Эту цель указали 94% опрошенных. Более половины респондентов посещают рынок не реже одного раза в неделю.

Источник: опрос, представленный на экспертной дискуссии о будущем Центрального рынка.

Председатель правления муниципального предприятия Rīgas nami Оярс Валкерс считает, что привлечь больше покупателей можно и без масштабных вложений. Для этого, например, стоит пересмотреть часы работы.

«То, что действительно не требует никаких вложений, но стало бы дополнительным преимуществом для каждого работающего человека, который работает до пяти часов, - это возможность покупать продукты, например, до семи вечера», - отметил Валкерс.

Так рынок мог бы стать доступнее для тех, кто заканчивает работу вечером и сейчас не успевает зайти за покупками.

Супермаркеты не заменят атмосферу рынка

Главный архитектор Риги Петерис Ратас считает, что Центральному рынку не стоит пытаться конкурировать с супермаркетами на их территории. Обычные продукты можно купить рядом с домом, а со временем повседневные покупки станет еще проще заказывать с доставкой.

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«Если вечером нужно молоко, есть супермаркет, который решает эту проблему быстрее, а через пять лет вообще появится доставка дронами», - отметил архитектор.

По его мнению, преимущество рынка заключается совсем в другом. Люди должны приходить сюда не только за покупками, но и за впечатлениями, общением и особой атмосферой.

«Причина, по которой люди будут сюда приходить, - это торговцы. Впечатления, атмосфера в целом!» - подчеркнул Ратас.

Туристы не хотят видеть рынок другим

При этом у Центрального рынка есть то, что может исчезнуть в процессе обновления. Иностранные гости ценят его именно за необычный облик и атмосферу, которые многим местным жителям кажутся устаревшими.

Польский турист Марцин рассказал, что особенно любит рыбный павильон. Он живет далеко от моря, поэтому возможность увидеть такой выбор рыбы и попробовать местные продукты кажется ему интересной.

«Мне очень нравится селедка, рыбный рынок, потому что я живу очень далеко от моря, поэтому мне это интересно», - объяснил он.

Сам рынок мужчина сравнил не с девяностыми, а с более ранней эпохой.

«Я бы даже сказал, что здесь не девяностые, а восьмидесятые».

Туристка из Дании Йетте высказалась еще определеннее: по ее мнению, Центральный рынок не нужно слишком сильно менять.

«Пусть остается таким, какой есть! Пусть туристы приезжают посмотреть на настоящую Латвию», - заявила она.

Получается, город столкнулся с непростой задачей: привести рынок в порядок, сохранив его узнаваемый характер. Слишком радикальное обновление может лишить его именно той атмосферы, которая привлекает туристов.

Что еще может повлиять на будущее рынка

Дополнительные надежды связывают с реконструкцией Рижского Центрального железнодорожного вокзала. Обновление вокзала и прилегающей инфраструктуры может сделать весь район привлекательнее для жителей и гостей столицы.

Но одних новых зданий и благоустроенных площадей недостаточно. Центральному рынку предстоит решить более сложную задачу: сохранить торговцев, вернуть интерес покупателей и при этом не превратиться в очередное общественное пространство, где от прежней торговли останутся лишь воспоминания.

К 2030 году станет понятно, удалось ли городу совместить современную инфраструктуру с тем, ради чего рижане десятилетиями приходили на рынок.

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