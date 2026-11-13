Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций

Жители Латвии все чаще предпочитают расплачиваться банковскими картами и пользоваться электронными платежами. Однако наличные деньги по-прежнему остаются важной частью повседневной жизни, особенно в ситуациях, когда привычные платежные системы могут оказаться недоступны, пишет Diena со ссылкой на исследование Банка Латвии.

Согласно последнему исследованию Payment Radar, проведенному Банком Латвии совместно с агентством Latvijas Fakti, в среднем один житель страны совершает 16,1 платежа в неделю. Из них 8,2 приходится на оплату картой, 4,8 - на онлайн-платежи и 3,1 - на расчеты наличными.

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При этом постепенно увеличивается число людей, которые вообще не пользуются банкнотами и монетами. В августе 2026 года об этом заявили 8% опрошенных жителей Латвии. В феврале таких было 7%, а в августе и феврале 2025 года - по 4%.

Таким образом, за полтора года доля жителей, полностью отказавшихся от наличных расчетов, удвоилась, хотя пока остается сравнительно небольшой.

Особенно заметна тенденция к безналичным расчетам среди молодежи. Зарплаты и другие доходы поступают на банковские счета, покупки оплачиваются картами или другими электронными способами, а накопления все чаще хранятся в банках или инвестируются, в том числе в пенсионные фонды третьего уровня.

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Однако Банк Латвии напоминает, что полностью отказываться от наличных денег не стоит

Одним из примеров стала буря 22-23 августа 2026 года, которая вызвала перебои с электроснабжением в Латвии и Литве. Из-за отключений электричества возникли проблемы и с работой платежных систем.

Дополнительными факторами риска остаются нестабильная геополитическая ситуация и растущее число кибератак. В подобных обстоятельствах возможность расплатиться наличными может оказаться особенно важной.

«Мы призываем всех действовать разумно и дальновидно и иметь дома денежный запас на случай кризисных ситуаций. Такой запас следует создавать в виде мелких купюр и как минимум в размере, достаточном для еженедельных нужд», - рекомендует член совета Банка Латвии Илзе Посума.

Таким образом, несмотря на развитие цифровых платежей, наличные деньги сохраняют свое значение не только как привычный способ оплаты, но и как резерв на случай непредвиденнх обстоятельств.