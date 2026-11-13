13 ноября 2026, 10:59 Валерия Леонова

Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций

Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций

Жители Латвии все чаще предпочитают расплачиваться банковскими картами и пользоваться электронными платежами. Однако наличные деньги по-прежнему остаются важной частью повседневной жизни, особенно в ситуациях, когда привычные платежные системы могут оказаться недоступны, пишет Diena со ссылкой на исследование Банка Латвии.

Согласно последнему исследованию Payment Radar, проведенному Банком Латвии совместно с агентством Latvijas Fakti, в среднем один житель страны совершает 16,1 платежа в неделю. Из них 8,2 приходится на оплату картой, 4,8 - на онлайн-платежи и 3,1 - на расчеты наличными.

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При этом постепенно увеличивается число людей, которые вообще не пользуются банкнотами и монетами. В августе 2026 года об этом заявили 8% опрошенных жителей Латвии. В феврале таких было 7%, а в августе и феврале 2025 года - по 4%.

Таким образом, за полтора года доля жителей, полностью отказавшихся от наличных расчетов, удвоилась, хотя пока остается сравнительно небольшой.

Особенно заметна тенденция к безналичным расчетам среди молодежи. Зарплаты и другие доходы поступают на банковские счета, покупки оплачиваются картами или другими электронными способами, а накопления все чаще хранятся в банках или инвестируются, в том числе в пенсионные фонды третьего уровня.

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Однако Банк Латвии напоминает, что полностью отказываться от наличных денег не стоит

Одним из примеров стала буря 22-23 августа 2026 года, которая вызвала перебои с электроснабжением в Латвии и Литве. Из-за отключений электричества возникли проблемы и с работой платежных систем.

Дополнительными факторами риска остаются нестабильная геополитическая ситуация и растущее число кибератак. В подобных обстоятельствах возможность расплатиться наличными может оказаться особенно важной.

«Мы призываем всех действовать разумно и дальновидно и иметь дома денежный запас на случай кризисных ситуаций. Такой запас следует создавать в виде мелких купюр и как минимум в размере, достаточном для еженедельных нужд», - рекомендует член совета Банка Латвии Илзе Посума.

Таким образом, несмотря на развитие цифровых платежей, наличные деньги сохраняют свое значение не только как привычный способ оплаты, но и как резерв на случай непредвиденнх обстоятельств.

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