В Латвии подорожают региональные автобусы и поезда. Сколько будут стоить билеты

Билеты на региональные автобусы и поезда в Латвии подорожают в среднем на 10%. Новые тарифы планируют ввести не позднее 15 февраля 2027 года. Поездка на поезде в пределах Риги будет стоить 1,70 евро вместо 1,50, а автобус из Риги в Лиепаю - 11,90 евро вместо 10,60.

Повышение 13 ноября поддержал Совет по общественному транспорту, сообщает LETA со ссылкой на Автотранспортную дирекцию (ATD). В пяти тарифных зонах разовые билеты подорожают на 20 центов. За пределами зон прибавка зависит от маршрута.

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Для тех, кто ездит на работу или учёбу по разовым билетам, прибавка в 20 центов за поездку составит 8 евро за месяц при 20 днях поездок туда и обратно. Например, на маршруте Елгава - Рига расходы вырастут со 112 до 120 евро. Поездка на автобусе из Риги в Лиепаю и обратно обойдётся в 23,80 евро - на 2,60 евро дороже.

Вырастет и минимальная стоимость проезда на региональных маршрутах. В Риге она поднимется с 1,50 до 1,70 евро, в других городах государственного значения - с 1,20 до 1,30 евро, на остальных остановках - с 0,90 до 1 евро. Решение касается региональных перевозок. У «Rīgas satiksme» свои тарифы на городские автобусы, трамваи и троллейбусы.

Для перевозки велосипеда планируют ввести отдельный билет за 30% стоимости разового проезда. А возможный пересмотр льгот Минсообщения обсуждает в рамках финансирования регионального транспорта. Решение от 13 ноября касается повышения тарифов.