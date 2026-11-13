13 ноября 2026, 12:58

В Латвии хотят изменить правила трудоустройства пенсионеров и ввести налоговые льготы

В Латвии хотят изменить правила трудоустройства пенсионеров и ввести налоговые льготы

В Латвии хотят сделать работу пенсионеров на неполную ставку выгоднее для работодателей. Федерация пенсионеров предлагает с 2027 года снизить налоговую нагрузку на компании, которые нанимают людей старше 50 лет на половину или четверть рабочего дня. По мнению организации, это поможет пожилым людям оставаться на рынке труда, даже если здоровье уже не позволяет работать полный день.

Сейчас в стране более 70,6 тысячи получателей пенсии по возрасту продолжают работать. При этом найти новое место после выхода на пенсию удаётся далеко не всем. Особенно сложно тем, кто ищет неполную занятость или хочет трудиться несколько дней в неделю.

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Предложение Федерации пенсионеров касается как работодателей, так и самих сотрудников. Если человек работает на половину ставки, налоги предлагается рассчитывать пропорционально этой нагрузке. При четверти ставки платежи должны составлять четверть от суммы, предусмотренной для полной занятости. Новые правила организация предлагает ввести с 2027 года.

Это уже не первая попытка добиться подобных изменений. В прошлом году Федерация пенсионеров обращалась с инициативой в Сейм. Тогда Министерство финансов напомнило, что за работников пенсионного возраста работодатели и без того платят сниженные социальные взносы: 30,02% вместо стандартных 34,09%. Дополнительные послабления ведомство согласилось обсуждать после оценки их эффективности.

Между тем число работающих пожилых жителей растёт. По данным Центрального статистического управления, в 2025 году в Латвии трудились 55,6 тысячи человек в возрасте от 65 до 74 лет. За десять лет показатель увеличился вдвое. Если же учитывать всех работающих получателей пенсии по возрасту, их число превышает 70 тысяч.

Чаще всего пенсионеры остаются в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Многие продолжают работать там же, где трудились до выхода на пенсию. А вот найти нового работодателя оказывается гораздо сложнее.

Исследование Латвийского университета и центра SKDS, проведённое в 2025 году, показало, что 51% жителей в возрасте от 65 до 75 лет хотели бы работать за зарплату. В эту группу входят и те, кто уже имеет работу.

Главный стимул - деньги. Среди пенсионеров с опытом работы после выхода на пенсию 64% назвали материальную необходимость. Однако не только заработок заставляет людей оставаться на работе: 47% ценят интересные занятия, а 39% - возможность общаться с другими людьми.

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Причины вполне объяснимы. По данным Министерства финансов, за первые девять месяцев 2026 года средняя выплаченная пенсия по возрасту составляла 660 евро. При этом 43,3% жителей старше 65 лет находились под угрозой бедности или социальной изоляции.

Но даже те, кто готов работать, далеко не всегда могут найти подходящее место. В исследовании 63% опрошенных оценили возможности устроиться на неполный рабочий день, временную или сезонную работу в своём населённом пункте как небольшие или очень небольшие. Ещё 9% сообщили, что сталкивались с несправедливым или оскорбительным отношением работодателей из-за возраста.

Отдельная проблема - состояние здоровья. Некоторые пенсионеры вполне способны работать по четыре часа в день, но не выдерживают стандартную восьмичасовую смену. Поэтому Федерация предлагает развивать гибкие графики, разрешать работу несколько дней в неделю и при необходимости адаптировать обязанности и рабочее место под физические возможности сотрудника.

Есть и проблема неофициальной занятости. Особенно часто она встречается в регионах, где пожилым людям предлагают сезонные подработки, ограничиваясь устной договорённостью. В таких случаях работодатель не перечисляет социальные взносы, а заработок не учитывается при последующем перерасчёте пенсии.

Федерация пенсионеров считает, что оформление краткосрочной работы нужно упростить. Это позволило бы работодателям официально нанимать людей на временные задания, а пенсионерам - получать легальный доход и социальные гарантии.

Инициатива совпадает с планами правительства по увеличению занятости в стране. Премьер-министр Андрис Кулбергс рассчитывает к 2030 году привлечь к работе ещё 26 тысяч человек. Из них около 11 тысяч должны составить жители в возрасте от 65 до 74 лет.

Однако в Федерации пенсионеров считают, что сначала нужно понять, где именно появятся рабочие места и какие условия смогут предложить работодатели. Не каждый пожилой человек способен работать полный день, а некоторым приходится совмещать занятость с заботой о близких.

Теперь организация предлагает Министерству финансов совместно с министерствами благосостояния и здравоохранения оценить расходы на новые льготы и возможность их введения. Этот вопрос Федерация просит рассмотреть при подготовке государственного бюджета на 2027 год.

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