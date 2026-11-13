13 ноября 2026, 15:58

Смилтенс хочет ускорить работу депутатов Сейма с помощью искусственного интеллекта

Смилтенс хочет ускорить работу депутатов Сейма с помощью искусственного интеллекта

Председатель Сейма Эдвардс Смилтенс предлагает внедрить искусственный интеллект в работу латвийского парламента. По его мнению, это поможет депутатам быстрее получать аналитические материалы, готовить инициативы и не ждать месяцами результатов исследований. Одновременно политик хочет изменить порядок работы парламентских комиссий и подкомиссий.

Об этом Смилтенс заявил в пятницу в эфире программы Латвийского телевидения «Rīta panorāma».

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Одним из главных направлений реформы он считает усиление Аналитической службы Сейма. Сейчас подготовка необходимых депутатам исследований может занимать три или даже шесть месяцев. Смилтенс полагает, что искусственный интеллект позволит обрабатывать большие массивы информации и предоставлять нужные данные значительно быстрее.

«Латвия - небольшое государство, и мы должны уметь действовать быстро и гибко», - считает политик. По его мнению, у депутатов должна быть возможность выдвигать инициативы тогда, когда они появляются, а не после длительного ожидания аналитических материалов.

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Изменения могут затронуть и распределение сотрудников между парламентскими комиссиями. Смилтенс предлагает разрешить временно направлять работников из одних комиссий в другие, если там резко возрастает нагрузка. Например, во время рассмотрения государственного бюджета Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии могли бы помогать сотрудники других парламентских подразделений.

Кроме того, председатель Сейма хочет упростить привлечение внешних экспертов. Каждая комиссия могла бы на определённый срок приглашать специалиста, не проходя при этом сложную процедуру найма.

Отдельно Смилтенс предлагает установить для подкомиссий конкретные цели, сроки работы и ожидаемые результаты. Это, по его замыслу, позволит оценивать их деятельность не только по проведённым заседаниям, но и по тому, чего действительно удалось добиться.

Политик также намерен обсудить эти предложения с парламентскими фракциями.

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Смилтенс хочет ускорить работу депутатов Сейма с помощью искусственного интеллекта

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