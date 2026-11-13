Синоптики предупреждают водителей: в субботу дороги могут стать скользкими, в Видземе выпадет снег

В субботу, 14 ноября, погода в Латвии напомнит, что до календарной зимы осталось совсем немного. Ночью и утром страну ждут дождь и мокрый снег, а в некоторых районах Видземе может сформироваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Водителям стоит быть особенно осторожными: отдельные участки дорог могут стать скользкими.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на субботу и утром в Видземе. Здесь будет идти как дождь, так и снег, а преимущественно на Видземской возвышенности земля местами может покрыться слоем мокрого снега толщиной в несколько сантиметров.

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Это примечательно еще и потому, что снег в Латвии на этой неделе уже выпадал несколько раз и кое-где ненадолго окрашивал землю в белый цвет, однако устойчивого измеримого снежного покрова пока не образовывалось.

Во время сильного снегопада в Видземе может ухудшиться видимость, а на отдельных участках дорог возможно обледенение.

Ночью - около нуля

Температура воздуха в ночь на субботу опустится до 0…+5 градусов.

Будет дуть западный ветер, порывы которого достигнут 9–14 метров в секунду, а на побережье - примерно 20 метров в секунду.

Таким образом, из-за ветра и высокой влажности погода будет ощущаться холоднее, чем показывают термометры.

Днем станет спокойнее, но ветер сохранится

Днем зона основных осадков постепенно сместится на северо-восток страны. В большей части Латвии существенных осадков уже не ожидается, облака временами будут расходиться и покажется солнце.

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По прогнозу LSM, в других регионах страны осадки в выходные будут небольшими и кратковременными.

Температура днем составит преимущественно +3…+6 градусов, а на западе Курземе воздух местами может прогреться до +7…+9 градусов.

Западный ветер останется порывистым: в большинстве районов порывы составят около 10–15 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду.

К вечеру облаков станет меньше, и во многих районах небо прояснится.

Что с погодой в Риге

В Риге ближайшей ночью и в первой половине субботы временами возможен дождь, однако продолжительных сильных осадков не ожидается. Из-за облаков будет периодически показываться солнце, а к вечеру небо должно проясниться.

Температура ночью сохранится около +2 градусов, днем воздух прогреется примерно до +6 градусов.

Западный ветер будет порывистым - до 13 метров в секунду, в районе морского побережья порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Таким образом, главным погодным контрастом субботы станет Видземе, где ноябрь уже может показать вполне зимний пейзаж, тогда как в других частях Латвии день останется скорее позднеосенним - прохладным, ветреным и с периодическими прояснениями.