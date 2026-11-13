13 ноября 2026, 14:59

Rail Baltica могут строить до 2041 года: министр финансов объяснил, на что способна Латвия

Rail Baltica могут строить до 2041 года: министр финансов объяснил, на что способна Латвия

Латвия может заморозить строительство Rail Baltica, если Евросоюз не обеспечит необходимое финансирование. Государство готово выделять на проект около 150 млн евро в год, но даже при таком участии завершение магистрали может растянуться до 2041 года. Министр финансов Марис Кучинскис считает, что страна взяла на себя обязательства, которые ей трудно выполнить.

В интервью агентству LETA Кучинскис рассказал, что Министерство финансов и Министерство сообщения оценили финансовые возможности государства. По их расчётам, Латвия может ежегодно направлять на Rail Baltica 150 млн евро при условии получения денег из европейского Фонда соединения Европы (CEF). В крайнем случае сумму можно увеличить примерно до 200 млн евро.

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Однако даже такой вариант не позволяет быстро завершить проект. По словам министра, при нынешней модели финансирования строительство может продолжаться до 2041 года.

«Мы ещё допускаем возможность добавить несколько десятков миллионов, в общей сложности до 200 миллионов, поскольку необходимо финансировать и тех, кто контролирует весь процесс. Больше мы не можем. Со стороны государства это было бы 15-процентное софинансирование. В общей сложности получается примерно миллиард евро в год. Если подсчитать, сколько времени потребуется, чтобы набрать необходимую сумму, мы приходим к 2041 году, когда проект можно было бы завершить», - заявил Кучинскис.

Главная трудность сейчас - получить европейские средства. Министр признал, что с финансированием из CEF возникли проблемы. Без него Латвии будет крайне сложно продолжать строительство в запланированных масштабах.

Кучинскис не исключил, что проект придётся заморозить. «Если мы не можем себе этого позволить, существует возможность заморозить проект. Такая возможность есть, не буду этого скрывать», - заявил он.

При этом правительство не собирается искать деньги за счёт повышения налогов или сокращения инвестиций в другие сферы. Министр прямо заявил, что Латвия не станет забирать средства у дорог, школ и других проектов, чтобы любой ценой достроить железную дорогу.

«Мы не будем ради этого повышать налоги. Какое правительство пойдёт к жителям и спросит, согласны ли они ежегодно платить НДС на два процентных пункта выше, чтобы построить Rail Baltica? Конечно, нет. Мы также не можем забрать все оставшиеся средства европейских структурных фондов у дорог, школ и других инвестиций, чтобы завершить эту железнодорожную линию. С этим вопросом премьер-министр обращается к ответственным лицам в Брюсселе. Нельзя взвалить на себя то, что не можешь вынести», - пояснил Кучинскис.

Отдельные претензии у министра есть к тому, как Латвия изначально организовала строительство. По его мнению, страна начала не с самых необходимых участков.

«Мы начали не с того конца - со сваи, аэропорта и вокзала», - отметил Кучинскис.

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Он также обратил внимание на различия между Латвией и соседями. Литва получает благодаря Rail Baltica сообщение с портом Клайпеда, а для Эстонии одним из первоначальных приоритетов было скоростное железнодорожное сообщение с Пярну. Латвии же предстоит строить особенно дорогой участок - мост через Даугаву возле Саласпилса.

На вопрос, как отреагируют Таллин и Вильнюс, если Рига откажется от проекта, Кучинскис ответил довольно резко:

«Они, конечно, будут изображать возмущение и говорить, что виновата Латвия, потому что мы находимся посередине. Но пришли бы они помогать нам строить мост через Даугаву возле Саласпилса? Ведь это самая дорогая часть».

Финансовые возможности Эстонии, по словам министра, тоже отличаются от латвийских. При сопоставимой плотности населения эстонское государство взяло на себя значительно меньше долговых обязательств. У Латвии же резерв для увеличения государственного долга составляет всего около 10%.

Кучинскис считает, что экономическое обоснование Rail Baltica со временем изменилось. Когда он был премьер-министром, проект рассматривали в том числе как часть транспортного коридора для грузов из Беларуси и Китая в Скандинавию. Предполагалось, что товары будут доставлять через Беларусь, а затем перегружать в Латвии для дальнейшей транспортировки по европейской железнодорожной сети.

Однако эти планы не осуществились по причинам, не зависящим от Латвии. Теперь министр сомневается, что пассажирские перевозки сами по себе смогут обеспечить окупаемость железной дороги.

«Мы лишились этой возможности, и я очень сомневаюсь, что одни лишь пассажирские перевозки смогут сделать проект рентабельным. Безопасность - да», - признал Кучинскис.

При этом он не считает, что военное значение Rail Baltica автоматически оправдывает все расходы. По его мнению, с точки зрения обороны гораздо важнее наладить железнодорожное сообщение между военными полигонами и обеспечить удобный доступ к ним.

Именно военную составляющую министр сейчас считает главным аргументом в пользу проекта. Но вопрос о том, сколько Латвия может потратить на Rail Baltica и стоит ли продолжать строительство в нынешнем виде, остаётся открытым.

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