Овощной протест у Рижской думы обернулся административными делами для фермеров

Об этом агентству LETA сообщила представитель муниципальной полиции Эрика Верзе. Сам протест организовало общество «Крестьянский сейм» (Zemnieku saeima).

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Фермеры выступили против условий закупок продуктов и услуг школьного питания, которые проводит Рижское самоуправление. По их мнению, действующие правила не обеспечивают приоритет латвийским производителям и могут привести к тому, что в столовые школ и детских садов будет поступать всё больше продуктов из-за рубежа.

В этом году Рига объявила конкурс на организацию питания в 27 образовательных учреждениях. Его общая стоимость составляет 26,8 миллиона евро. При этом условия закупки допускают доставку отдельных продуктов из мест, расположенных на расстоянии до 300 километров от границы города. По оценке фермеров, это открывает дорогу поставщикам из соседних и других стран, а проверить происхождение и качество такой продукции латвийским надзорным органам будет сложнее.

В «Крестьянском сейме» утверждают, что неоднократно призывали Рижскую думу пересмотреть условия конкурса, но не получили реакции. Дополнительную тревогу вызывает предстоящая закупка услуг питания ещё для 101 образовательного учреждения.

Член правления общества Мартиньш Тронс назвал действия самоуправления «медвежьей услугой» латвийским производителям. По его словам, публичные обещания поддерживать местных фермеров расходятся с реальными условиями конкурсов.

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«В сфере закупок продуктов питания Рижская дума оказала латвийским фермерам медвежью услугу. С одной стороны, обещается поддержка местных производителей и качественное питание для детей, но с другой - система закупок не гарантирует, что выращенная латвийскими фермерами продукция действительно попадёт в школьные столовые. Расстояние в 300 километров от границы Риги означает, что на тарелках воспитанников детских садов и школьников могут оказаться продукты, выращенные и произведённые как в соседних, так и в третьих странах», - заявил Тронс.

Он также обратил внимание на то, что соседние государства, по его словам, сами ограничивают доступ латвийских фермеров к конкурсам на организацию питания, защищая собственных производителей. Тронс считает, что Рига должна подавать пример другим самоуправлениям и создавать реальные возможности для местных сельхозпроизводителей поставлять продукты в образовательные учреждения.

Исполнительный директор Рижского самоуправления Янис Ланге пообещал учесть претензии отрасли при подготовке следующего конкурса. Для этого муниципалитет намерен активнее сотрудничать с фермерами и организациями производителей продуктов питания. К работе также привлекут независимого эксперта.

Однако менять условия уже объявленной закупки Рижская дума не собирается. Конкурс находится на завершающей стадии, поэтому дополнительные корректировки в него вносить не планируют.

Ранее, объясняя смысл акции, Тронс напомнил, что ноябрь - месяц патриотизма, единства и благодарности. Фермеры хотели показать депутатам, что поддержка латвийских производителей должна выражаться не только в заявлениях, но и в конкретных решениях.