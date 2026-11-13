Отопление в Риге подорожает почти на 20% уже с декабря

С 1 декабря 2026 года отопление в Риге подорожает почти на 20%. Новый тариф Rīgas siltums составит 96,33 евро за мегаватт-час без НДС против нынешних 80,96 евро. Решение о повышении утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Информация о новом тарифе опубликована в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Регулятор признал расчеты Rīgas siltums и обоснование стоимости услуг теплоснабжения соответствующими установленной методике.

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Основной рост придется на производство теплоэнергии. Эта составляющая тарифа увеличится на 23,6% и достигнет 70,06 евро за МВт·ч. Передача и распределение тепла подорожают на 8,3% - до 23,85 евро за МВт·ч.

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Торговая составляющая останется прежней - 1,83 евро за МВт·ч. При этом акцизный компонент вырастет на 47,5%, до 0,59 евро за МВт·ч.

В Rīgas siltums объясняют пересмотр стоимости изменением цен на энергоресурсы и ожидаемым повышением ставок акцизного налога. Компания остается одним из основных поставщиков тепловой энергии в латвийской столице.