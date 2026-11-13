13 ноября 2026, 13:28

Не только Париж и Мадрид: маленький латвийский город неожиданно ворвался в туристический топ Европы

Не только Париж и Мадрид: маленький латвийский город неожиданно ворвался в туристический топ Европы

Лиепая заняла десятое место в международном рейтинге лучших европейских городов для культурных путешествий в 2027 году. Латвийский город оказался в компании Вены, Парижа, Мадрида и других известных туристических направлений. Дополнительное внимание к нему привлек предстоящий год культурной столицы Европы, программа которого объединит более 500 мероприятий.

Рейтинг Best Cultural City Breaks in Europe 2027 подготовила туристическая платформа European Best Destinations. Сначала эксперты отобрали 98 европейских городов, оценив их историческое наследие, музеи, галереи, театры, фестивали и современную культурную жизнь. В голосовании участвовали 11 671 путешественник из 119 стран.

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Первое место досталось итальянской Генуе, второе заняла испанская Малага, третье - австрийская Вена. В первую десятку также вошли Париж, Загреб, Мадрид, Лозанна, португальская Эвора, Варшава и Лиепая. Таким образом, в рейтинге оказались сразу две культурные столицы Европы 2027 года - Лиепая и Эвора.

Составители отдельно выделили творческую самобытность Лиепаи и ее насыщенную культурную жизнь. Одним из главных аргументов стала программа культурной столицы Европы, которая охватит не только сам город, но и Южнокурземский и Кулдигский края. Ее тема - «(не)покой» - посвящена взаимодействию движения и спокойствия. Туристам предлагают открыть для себя место, где искусство переплетается с повседневной жизнью на побережье Балтийского моря.

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О Лиепае уже рассказали и за пределами Европы. Американский журнал Forbes включил город в свою публикацию о десяти перспективных культурных направлениях континента. Среди достопримечательностей издание упомянуло концертный зал «Большой янтарь», Лиепайский симфонический оркестр, театр, музыкальные традиции и архитектуру Каросты.

Год культурной столицы Европы в Лиепае начнется с трехдневного праздника. Торжества запланированы на 22–24 января 2027 года и пройдут в Лиепае, Кулдиге и Айзпуте. Главные события в Лиепае состоятся 23 января: культурные площадки и праздничные мероприятия охватят весь город.

В течение года в Лиепае, Южнокурземском и Кулдигском краях организуют более 500 событий. Программа включает международные художественные выставки, концерты, театральные постановки, фестивали и мероприятия, подготовленные местными жителями.

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