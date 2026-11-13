Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Кофемашина, которая ещё недавно стоила 501 евро, во время распродажи Black Friday подорожала до 547 евро. Покупательница из Латвии рассказала об этой ценовой странности в соцсети Threads, после чего пользователи вспомнили похожие случаи и посоветовали обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Женщина опубликовала историю своего мужа, который заказал кофемашину за 501 евро без скидки. Позже он обнаружил на сайте магазина предложение Black Friday: прежняя цена якобы составляла 670 евро, а акционная - 547 евро. Получалось, что во время распродажи товар стал дороже, чем до неё.

Читайте нас также Google News Facebook

Покупательница уточнила, что речь идёт о магазине Kafijas draugs. Свою публикацию она закончила ироничной фразой: «Похоже, мы больше не будем друзьями».

В комментариях пользователи написали, что подобные ценовые манипуляции в Латвии встречаются не впервые. Некоторые посоветовали пожаловаться в PTAC. Одна из участниц обсуждения рассказала о случае знакомой, которая в прошлом году купила телевизор примерно за 800 евро во время Black Friday. Сразу после окончания распродажи цена снизилась почти на 100 евро. По словам комментаторши, после обращения к продавцу ему назначили штраф.

Читайте

Другие пользователи поделились воспоминаниями о распродажах, которые не оправдали ожиданий. Одна женщина рассказала, как около 20 лет назад увидела на давно желанном пальто новый ценник с внушительной зачёркнутой суммой. Однако цена со скидкой оказалась точно такой же, как до акции.

Участники обсуждения также сравнили латвийские распродажи с американской Black Friday. «С тех пор как я была в США на Black Friday, скидки в Латвии кажутся смешными - их даже скидками толком не назовёшь», - написала одна из комментаторш. Впрочем, другие заметили, что искусственное завышение цен перед распродажами встречается и в других странах.

В PTAC напоминают: если магазин объявляет о скидке, он обязан указывать самую низкую цену, по которой товар продавался в течение 30 дней до начала акции. Это правило позволяет покупателям проверить, действительно ли предложение выгодное.

Если продавец указывает сомнительную прежнюю цену или создаёт впечатление скидки, которой на самом деле нет, покупатели могут сообщить об этом в Центр защиты прав потребителей (PTAC).