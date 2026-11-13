13 ноября 2026, 16:28

Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Кофемашина, которая ещё недавно стоила 501 евро, во время распродажи Black Friday подорожала до 547 евро. Покупательница из Латвии рассказала об этой ценовой странности в соцсети Threads, после чего пользователи вспомнили похожие случаи и посоветовали обратиться в Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Женщина опубликовала историю своего мужа, который заказал кофемашину за 501 евро без скидки. Позже он обнаружил на сайте магазина предложение Black Friday: прежняя цена якобы составляла 670 евро, а акционная - 547 евро. Получалось, что во время распродажи товар стал дороже, чем до неё.

Читайте нас также

Покупательница уточнила, что речь идёт о магазине Kafijas draugs. Свою публикацию она закончила ироничной фразой: «Похоже, мы больше не будем друзьями».

В комментариях пользователи написали, что подобные ценовые манипуляции в Латвии встречаются не впервые. Некоторые посоветовали пожаловаться в PTAC. Одна из участниц обсуждения рассказала о случае знакомой, которая в прошлом году купила телевизор примерно за 800 евро во время Black Friday. Сразу после окончания распродажи цена снизилась почти на 100 евро. По словам комментаторши, после обращения к продавцу ему назначили штраф.

Читайте Mixer
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Архитекторы явно прогуливали технику безопасности: 25 фотографий, от…
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Любовь с отсрочкой: 5 пар знаков зодиака, которым судьба выпишет второй…
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Школьная арифметика для взрослых: куб четвёрки и квадрат разности в одном…
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Почему коробку от смартфона лучше сохранить: она пригодится даже через…

Другие пользователи поделились воспоминаниями о распродажах, которые не оправдали ожиданий. Одна женщина рассказала, как около 20 лет назад увидела на давно желанном пальто новый ценник с внушительной зачёркнутой суммой. Однако цена со скидкой оказалась точно такой же, как до акции.

Участники обсуждения также сравнили латвийские распродажи с американской Black Friday. «С тех пор как я была в США на Black Friday, скидки в Латвии кажутся смешными - их даже скидками толком не назовёшь», - написала одна из комментаторш. Впрочем, другие заметили, что искусственное завышение цен перед распродажами встречается и в других странах.

В PTAC напоминают: если магазин объявляет о скидке, он обязан указывать самую низкую цену, по которой товар продавался в течение 30 дней до начала акции. Это правило позволяет покупателям проверить, действительно ли предложение выгодное.

Если продавец указывает сомнительную прежнюю цену или создаёт впечатление скидки, которой на самом деле нет, покупатели могут сообщить об этом в Центр защиты прав потребителей (PTAC).

google news Подпишитесь на нас
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Любовь с отсрочкой: 5 пар знаков зодиака, которым судьба выпишет второй…
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей

Сливы, корица и нежное тесто: легендарный сливовый пирог, который хочется…

В мире

Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
13 ноября, 15:28
США аннулировали более 6 тысяч виз иностранцам, связанным с родильным туризмом
13 ноября, 11:57
Николь Кидман получит почетную премию «Сезар» за вклад в мировой кинематограф
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
13 ноября, 11:27 11:27
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные 4,9 млн долларов
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
13 ноября, 10:28 10:28
Binance возместила своим клиентам похищенные хакерами 6,3 млрд долларов после крупнейшей в истории криптовалютной кражи
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
13 ноября, 08:27 08:27
Криштиану Роналду идет в кино: звезда футбола запускает сериал с голливудскими знаменитостями
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
13 ноября, 07:58 07:58
Трамп предложил Тима Кука на пост главы Nvidia после скандальной отставки Хуанга
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
12 ноября, 20:29 20:29
В Астане из окна здания выбросили восемь чемоданов с долларами: денежный дождь совпал с антикоррупционным скандалом
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
12 ноября, 19:57 19:57
Венеция, Амстердам и неожиданные соседи: названы 10 самых тихих городов мира для путешествий в 2027 году
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
12 ноября, 18:59 18:59
В Нью-Йорке обрушился жилой дом: восемь погибших, среди пострадавших - дети
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
12 ноября, 18:27 18:27
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
12 ноября, 16:02 16:02
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях

Латвия

Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 16:28
Чёрная пятница по-латвийски: кофемашина подорожала прямо перед большой распродажей
13 ноября, 15:58
Смилтенс хочет ускорить работу депутатов Сейма с помощью искусственного интеллекта
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 14:59 14:59
Rail Baltica могут строить до 2041 года: министр финансов объяснил, на что способна Латвия
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 14:29 14:29
Отопление в Риге подорожает почти на 20% уже с декабря
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 13:58 13:58
Овощной протест у Рижской думы обернулся административными делами для фермеров
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 13:28 13:28
Не только Париж и Мадрид: маленький латвийский город неожиданно ворвался в туристический топ Европы
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 12:58 12:58
В Латвии хотят изменить правила трудоустройства пенсионеров и ввести налоговые льготы
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 10:59 10:59
Все больше жителей Латвии отказываются от наличных денег, но Банк Латвии советует иметь запас на случай кризисных ситуаций
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 09:57 09:57
В Латвии за девять месяцев родилось на 5% меньше детей, чем годом ранее
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 09:28 09:28
«Зеленая лампа»: для 2,5-летней Софии за три дня полностью собрана нужная на лечение сумма
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни
13 ноября, 08:57 08:57
Дожди, мокрый снег и сильный ветер: погода в Латвии в ближайшие дни

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
12 ноября, 12:30
Джонни Депп получил минимальный гонорар за первую крупную роль после «отмены»
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу

Mixer

13 изобретений, после которых обычные бытовые вещи кажутся безнадежно устаревшими
13 ноября, 16:28
Говядина станет такой мягкой, что нож почти не понадобится: рецепт с овощами
13 изобретений, после которых обычные бытовые вещи кажутся безнадежно устаревшими
13 ноября, 15:58
Архитекторы явно прогуливали технику безопасности: 25 фотографий, от которых кружится голова
13 изобретений, после которых обычные бытовые вещи кажутся безнадежно устаревшими
13 ноября, 15:28
Любовь с отсрочкой: 5 пар знаков зодиака, которым судьба выпишет второй билет на свидание
13 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: куб четвёрки и квадрат разности в одном примере на 20 секунд
13 ноября, 14:59
Почему коробку от смартфона лучше сохранить: она пригодится даже через несколько лет
13 ноября, 14:28
Сливы, корица и нежное тесто: легендарный сливовый пирог, который хочется печь снова и снова
13 ноября, 13:58
5 парфюмов, которые заставят окружающих спрашивать: «Что это за запах?»
13 ноября, 13:28
13 изобретений, после которых обычные бытовые вещи кажутся безнадежно устаревшими

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
13 ноября, 09:28
«Зеленая лампа»: для 2,5-летней Софии за три дня полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
12 ноября, 20:58
Легенда бразильского футбола возвращается: Роналдиньо в 46 лет снова сыграет в официальном матче
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
12 ноября, 16:26
«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика после провального начала сезона
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
12 ноября, 11:58
Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас