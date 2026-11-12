12 ноября 2026, 15:02

VID разошлёт жителям Латвии тысячи писем из-за наличных денег на банковских счетах: кому они придут и что нужно делать

VID разошлёт жителям Латвии тысячи писем из-за наличных денег на банковских счетах: кому они придут и что нужно делать

В ноябре и декабре Служба государственных доходов Латвии (VID) начнёт рассылать жителям письма с просьбой проверить происхождение наличных денег, внесённых на банковские счета в 2024 году. Получателям предложат убедиться, что все доходы были правильно задекларированы, и при необходимости исправить налоговую декларацию.

При этом в VID подчёркивают: само по себе внесение наличных денег на банковский счёт не означает, что с этой суммы необходимо платить налог. И даже получение письма от налоговой службы ещё не свидетельствует о нарушении.

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Разбираемся, кому адресованы уведомления, какие денежные поступления могут заинтересовать налоговую службу и как правильно действовать, если письмо уже появилось в системе электронного декларирования EDS.

Кто получит письма от VID?

Уведомления будут направлены не всем жителям Латвии, которые вносили наличные деньги на банковские счета, а только тем, у кого налоговая служба обнаружила возможные расхождения между внесёнными суммами и официально известными доходами.

Для этого VID сопоставила банковские сведения о внесении наличных денег в 2024 году с информацией о доходах граждан за тот же период.

При анализе учитывались как данные налоговых деклараций, так и сведения, полученные от работодателей и других источников.

Поводом для письма могли стать, например, две ситуации:

  • Человек внёс на банковский счёт наличными больше денег, чем составляли его официально задекларированные доходы.
  • На счёт поступали значительные суммы наличных, однако сведения о соответствующих доходах в налоговой системе отсутствуют.

Важно понимать, что обнаруженное расхождение ещё не означает сокрытия доходов. Задача первоначальной рассылки - предложить человеку самостоятельно проверить свою финансовую ситуацию.

Когда придут письма?

Рассылка будет проходить постепенно в ноябре и декабре 2026 года.

По информации VID, еженедельно планируется направлять около 3000 уведомлений. Завершить рассылку предполагается до 18 декабря 2026 года.

В праздничную неделю с 16 по 20 ноября письма отправлять не планируют.

Уведомления будут поступать в систему электронного декларирования EDS.

Что делать, если вы получили письмо?

Прежде всего, не стоит воспринимать уведомление как обвинение или требование немедленно заплатить налог.

VID предлагает получателям самостоятельно проверить происхождение внесённых на счета денег.

Шаг 1. Прочитайте письмо и приложенную инструкцию

В уведомлении объясняется, почему возникли вопросы и какие действия могут потребоваться. К письму прилагается руководство по проверке происхождения денег.

Шаг 2. Проверьте банковские выписки за 2024 год

Вспомните, откуда взялись наличные деньги, которые вы вносили на счета. Это могли быть накопления, ранее снятые средства, подарки, возвращённые долги или доходы от продажи имущества.

Шаг 3. При необходимости исправьте декларацию

Если обнаружатся доходы, которые следовало задекларировать, необходимо подать декларацию за 2024 год или уточнить ранее поданную. Сделать это VID предлагает в течение 30 дней с момента получения письма.

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Шаг 4. Если всё правильно - ничего отправлять не нужно

Если проверка показала, что дополнительных доходов, подлежащих декларированию, нет, объяснения или подтверждающие документы сейчас предоставлять не требуется. При необходимости VID обратится к человеку отдельно.

За какие наличные деньги не нужно повторно платить налог?

Один из главных вопросов - считается ли внесение наличных на счёт новым доходом?

Нет, далеко не всегда.

Пример первый: собственные накопления. Человек несколько лет откладывал часть зарплаты наличными, а в 2024 году решил положить сбережения на банковский счёт. Само внесение этих денег не создаёт нового дохода. Однако имеет значение, из каких источников формировались накопления и были ли выполнены налоговые обязательства в момент их получения.

Пример второй: сняли деньги и вернули обратно. Человек снял со счёта 5000 евро, а спустя некоторое время внёс эту сумму обратно. Повторное внесение собственных денег само по себе не создаёт нового налогооблагаемого дохода.

Пример третий: деньги от родственников. Если человек получил денежный подарок и положил его на счёт, налоговые последствия зависят от того, кто подарил деньги, на каких условиях и какова сумма. Некоторые подарки освобождены от подоходного налога, но в определённых случаях их всё равно необходимо декларировать.

Пример четвёртый: продажа личных вещей. Деньги, полученные от продажи собственного подержанного имущества, например мебели или бытовой техники, при определённых условиях не облагаются подоходным налогом. Однако регулярная торговля с целью получения прибыли может рассматриваться уже как хозяйственная деятельность.

Таким образом, налоговую службу интересует не столько сам факт внесения наличных, сколько их первоначальное происхождение.

А если деньги не облагаются налогом, их всё равно нужно декларировать?

В некоторых случаях - да.

Латвийское налоговое законодательство предусматривает ситуации, когда доход освобождён от налогообложения, но обязанность указать его в годовой декларации сохраняется.

В частности, это может касаться крупных необлагаемых доходов, если их совокупная сумма за год превышает установленный законом порог.

Поэтому важно различать две вещи: обязанность сообщить о доходе и обязанность заплатить с него налог. Это не всегда одно и то же.

Придётся ли платить штраф или пеню?

Если после подачи или уточнения декларации выяснится, что налог действительно не был уплачен вовремя, человеку потребуется перечислить недостающую сумму.

Кроме того, может начисляться пеня за просрочку. Её размер после подачи декларации рассчитает система EDS.

Однако получение информационного письма само по себе не означает автоматического начисления штрафа.

Где проверить письмо и получить консультацию?

Самый надёжный способ - самостоятельно войти в официальную систему электронного декларирования VID.

Дополнительные разъяснения опубликованы на сайте VID в разделе «Noderīgi» → «VID vēstules: jautājumi un atbildes», где предусмотрена информация о письмах, связанных с внесением наличных денег на банковские счета.

И главное: если письмо получено, но все доходы были задекларированы правильно, дополнительных действий на данном этапе не требуется.

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