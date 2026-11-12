В Латвии становится холоднее: к вечеру температура приблизится к нулю, ожидается мокрый снег

В четверг, 12 ноября, в Латвии продолжится похолодание. В течение дня температура воздуха будет постепенно снижаться, а к вечеру во многих районах страны дождь начнёт сменяться мокрым снегом. Местами столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня температура воздуха по всей Латвии составит от +1 до +4 градусов. При этом небо останется преимущественно затянутым облаками, а в отдельных районах сохранится дымка.

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В дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Однако ближе к вечеру характер погоды изменится: начиная с юго-западных районов страны, осадки постепенно распространятся на значительную часть территории Латвии. Из-за понижения температуры дождь будет перемежаться мокрым снегом, а местами возможен и снег.

Ветер ожидается умеренный, южного и юго-восточного направлений. На побережье утром порывы юго-западного ветра достигали 15 метров в секунду.

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В Риге четверг также будет пасмурным и прохладным. Если утром температура воздуха составляла около +4…+5 градусов, то в течение дня она постепенно опустится до +2 градусов. К вечеру в столице ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер.

Погодные условия определяет восточная периферия циклона. Атмосферное давление составит 999–1004 гектопаскаля на уровне моря.

Из-за дождя, мокрого снега и местами сохраняющейся дымки водителям следует учитывать возможное ухудшение видимости и дорожных условий, особенно в вечерние часы.

По данным агентства LETA и других опубликованных 12 ноября прогнозов, похолодание затронет всю страну, однако интенсивность осадков будет различаться в зависимости от региона.