СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

В ноябре и декабре тысячи жителей Латвии получат письма от Службы государственных доходов (СГД) с просьбой проверить, откуда взялись наличные деньги, внесенные на банковские счета в 2024 году. Однако получение такого письма вовсе не означает, что человек нарушил закон или обязан заплатить налог.

Как сообщает СГД, уведомления будут поступать через систему электронного декларирования EDS до 18 декабря 2026 года. Еженедельно планируется отправлять около 3000 писем. Исключение составит неделя государственных праздников с 16 по 20 ноября, когда рассылка проводиться не будет.

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Налоговая служба сопоставила информацию банков о внесении наличных на счета с данными о доходах их владельцев за 2024 год.

В результате были выявлены случаи, когда суммы внесенных денег превышали официально задекларированные доходы либо сведения о доходах вообще отсутствовали.

Именно таким жителям и направят уведомления. При проверке учитывались не только декларации самих граждан, но и сведения, полученные от работодателей и других источников.

Цель рассылки - дать людям возможность самостоятельно проверить свои доходы и при необходимости исправить декларацию.

Если вы положили на счет собственные сбережения

Это один из главных вопросов, на который СГД обращает особое внимание.

Сам факт внесения наличных на банковский счет не создает обязанности платить налог. Все зависит от происхождения денег

Например, человек мог снять со своего счета 2000 евро, хранить их дома, а затем снова внести в банк. Такая операция не считается получением нового дохода.

Аналогичное правило действует в отношении накоплений прошлых лет. Однако важно, из каких источников сформировались сбережения и требовалось ли декларировать соответствующие доходы в момент их получения.

При этом некоторые доходы необходимо указывать в декларации даже в тех случаях, когда налог с них не взимается.

Что делать, если пришло письмо

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Прежде всего СГД рекомендует внимательно прочитать уведомление и приложенное к нему руководство.

Затем следует просмотреть выписки со своих банковских счетов за 2024 год и установить происхождение внесенных наличных.

Если выяснится, что какие-то доходы, подлежавшие декларированию, не были указаны, необходимо в течение 30 дней с момента получения письма подать декларацию за 2024 год или внести исправления в уже поданную.

При корректировке важно сохранить все ранее правильно указанные сведения.

Если после внесения изменений возникнет дополнительный налог к уплате, его потребуется перечислить вместе с пеней за просрочку. Размер пени система EDS рассчитает автоматически.

Если нарушений нет

В этом случае СГД не требует от человека дополнительных действий.

Не нужно отвечать на письмо, писать объяснения, представлять банковские документы или повторно подавать декларацию, если все необходимые доходы уже задекларированы.

Если налоговой службе понадобятся дополнительные сведения, она свяжется с владельцем счета индивидуально.

Таким образом, получение уведомления не означает автоматического начала проверки или установления факта неуплаты налогов.

СГД подготовила специальное руководство с примерами различных ситуаций: повторного внесения ранее снятых денег, использования накоплений, получения подарков, займов и других поступлений.

Подробные ответы опубликованы на официальном сайте СГД.

Если после изучения информации остаются вопросы, их можно задать через раздел EDS «Переписка с СГД» (Sarakste ar VID).