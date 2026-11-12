12 ноября 2026, 19:28 Валерия Леонова

СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

В ноябре и декабре тысячи жителей Латвии получат письма от Службы государственных доходов (СГД) с просьбой проверить, откуда взялись наличные деньги, внесенные на банковские счета в 2024 году. Однако получение такого письма вовсе не означает, что человек нарушил закон или обязан заплатить налог.

Как сообщает СГД, уведомления будут поступать через систему электронного декларирования EDS до 18 декабря 2026 года. Еженедельно планируется отправлять около 3000 писем. Исключение составит неделя государственных праздников с 16 по 20 ноября, когда рассылка проводиться не будет.

Читайте нас также

Налоговая служба сопоставила информацию банков о внесении наличных на счета с данными о доходах их владельцев за 2024 год.

В результате были выявлены случаи, когда суммы внесенных денег превышали официально задекларированные доходы либо сведения о доходах вообще отсутствовали.

Именно таким жителям и направят уведомления. При проверке учитывались не только декларации самих граждан, но и сведения, полученные от работодателей и других источников.

Цель рассылки - дать людям возможность самостоятельно проверить свои доходы и при необходимости исправить декларацию.

Если вы положили на счет собственные сбережения

Это один из главных вопросов, на который СГД обращает особое внимание.

Сам факт внесения наличных на банковский счет не создает обязанности платить налог. Все зависит от происхождения денег

Например, человек мог снять со своего счета 2000 евро, хранить их дома, а затем снова внести в банк. Такая операция не считается получением нового дохода.

Аналогичное правило действует в отношении накоплений прошлых лет. Однако важно, из каких источников сформировались сбережения и требовалось ли декларировать соответствующие доходы в момент их получения.

При этом некоторые доходы необходимо указывать в декларации даже в тех случаях, когда налог с них не взимается.

Что делать, если пришло письмо

Читайте Mixer
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

Смешные картинки за день и хитрый малыш
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

Собака приносит игрушку, но не отдаёт. Чего она ждёт от вас?
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли…

Прежде всего СГД рекомендует внимательно прочитать уведомление и приложенное к нему руководство.

Затем следует просмотреть выписки со своих банковских счетов за 2024 год и установить происхождение внесенных наличных.

Если выяснится, что какие-то доходы, подлежавшие декларированию, не были указаны, необходимо в течение 30 дней с момента получения письма подать декларацию за 2024 год или внести исправления в уже поданную.

При корректировке важно сохранить все ранее правильно указанные сведения.

Если после внесения изменений возникнет дополнительный налог к уплате, его потребуется перечислить вместе с пеней за просрочку. Размер пени система EDS рассчитает автоматически.

Если нарушений нет

В этом случае СГД не требует от человека дополнительных действий.

Не нужно отвечать на письмо, писать объяснения, представлять банковские документы или повторно подавать декларацию, если все необходимые доходы уже задекларированы.

Если налоговой службе понадобятся дополнительные сведения, она свяжется с владельцем счета индивидуально.

Таким образом, получение уведомления не означает автоматического начала проверки или установления факта неуплаты налогов.

СГД подготовила специальное руководство с примерами различных ситуаций: повторного внесения ранее снятых денег, использования накоплений, получения подарков, займов и других поступлений.

Подробные ответы опубликованы на официальном сайте СГД.

Если после изучения информации остаются вопросы, их можно задать через раздел EDS «Переписка с СГД» (Sarakste ar VID).

google news Подпишитесь на нас
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег

Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли…

В мире

«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 18:59
В Нью-Йорке обрушился жилой дом: восемь погибших, среди пострадавших - дети
12 ноября, 18:27
Стрельба в центре Вашингтона: погибший, четверо раненых и развернутый кортеж Мелании Трамп
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 16:02 16:02
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 15:27 15:27
Даже Duolingo могут заблокировать: ЕС хочет запретить приложениям заставлять нас возвращаться каждый день
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 14:30 14:30
Скандал вокруг главы Nvidia разрастается: предполагаемая китайская шпионка вернулась в Пекин, а у миллиардера обнаружили ещё один роман
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
ВИДЕО
12 ноября, 14:06 14:06
Часовой отчитал главу Пентагона за смех у Могилы Неизвестного солдата
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 13:41 13:41
Трое физиков предсказали конец света 13 ноября 2026 года
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 10:58 10:58
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
12 ноября, 08:58 08:58
Неожиданная ошибка на границе ЕС грозит путешественникам штрафами до 10 000 евро
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
11 ноября, 19:58 19:58
Пассажир заявил о бомбе и попытался прорваться к пилотам: тревога на борту United Airlines
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
11 ноября, 18:27 18:27
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим

Латвия

Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 19:28
СГД начнет рассылать письма по поводу наличных на банковских счетах: кому придется объяснять происхождение денег
12 ноября, 17:29
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 16:43 16:43
Газ в Европе подешевел на 20%, но Латвию предупреждают о новом скачке цен: чего ждать этой зимой
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 15:02 15:02
VID разошлёт жителям Латвии тысячи писем из-за наличных денег на банковских счетах: кому они придут и что нужно делать
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 13:02 13:02
В Латвии становится холоднее: к вечеру температура приблизится к нулю, ожидается мокрый снег
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 11:28 11:28
Латвийская компания Park Expert получила штраф больше своей годовой прибыли
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 10:29 10:29
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 09:58 09:58
Новое правительство Латвии может оказаться старой командой с одним исключением
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 09:28 09:28
Семь человек без документов ехали в багажнике и салоне автомобиля через Латгалию
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 08:29 08:29
Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
12 ноября, 07:59 07:59
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
12 ноября, 12:30
Джонни Депп получил минимальный гонорар за первую крупную роль после «отмены»
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу

Mixer

Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи
12 ноября, 19:05
Смешные картинки за день и хитрый малыш
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи
12 ноября, 18:35
Собака приносит игрушку, но не отдаёт. Чего она ждёт от вас?
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи
12 ноября, 18:10
Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября
12 ноября, 16:58
Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли дверь в четвёртый раз
12 ноября, 16:28
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее
12 ноября, 15:58
Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о характере
12 ноября, 15:29
Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна всего горсть обычных продуктов
12 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма

Спорт

Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
12 ноября, 16:26
«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика после провального начала сезона
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
12 ноября, 11:58
Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас