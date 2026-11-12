Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру

По прогнозу синоптиков, большую часть дня небо будет облачным, местами возможна дымка. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, однако ближе к вечеру осадки станут более распространенными. Из-за понижения температуры дождь местами будет переходить в мокрый снег.

Читайте нас также Google News Facebook

Ветер в течение дня останется умеренным. Утром на побережье еще возможны порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Позднее существенного усиления ветра не ожидается.

Читайте

В столице четверг тоже пройдет под облаками. В первой половине дня существенных осадков не прогнозируется, но к вечеру возможен небольшой дождь. Температура постепенно снизится до +2 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-востока.

На погоду в Латвии влияет восточная периферия циклона. Атмосферное давление составит 999–1004 гектопаскаля на уровне моря.

К вечеру на дорогах за пределами столицы возможны дождь и мокрый снег. Водителям стоит учитывать ухудшение погодных условий при поездках по стране.