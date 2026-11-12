Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру

В четверг, 12 ноября, в Латвии похолодает до +1…+4 градусов, а к вечеру во многих районах страны ожидаются дождь и мокрый снег. Осадки начнутся на юго-западе и постепенно распространятся на другие регионы. В Риге температура воздуха опустится до +2 градусов.
По прогнозу синоптиков, большую часть дня небо будет облачным, местами возможна дымка. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, однако ближе к вечеру осадки станут более распространенными. Из-за понижения температуры дождь местами будет переходить в мокрый снег.
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Ветер в течение дня останется умеренным. Утром на побережье еще возможны порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Позднее существенного усиления ветра не ожидается.
В столице четверг тоже пройдет под облаками. В первой половине дня существенных осадков не прогнозируется, но к вечеру возможен небольшой дождь. Температура постепенно снизится до +2 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-востока.
На погоду в Латвии влияет восточная периферия циклона. Атмосферное давление составит 999–1004 гектопаскаля на уровне моря.
К вечеру на дорогах за пределами столицы возможны дождь и мокрый снег. Водителям стоит учитывать ухудшение погодных условий при поездках по стране.