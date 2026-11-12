12 ноября 2026, 17:29 Валерия Леонова/LETA

Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

В ночь на пятницу на большей части Латвии ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Местами в Латгале и Видземе дороги могут стать скользкими. Будет дуть умеренный южный ветер, на побережье его порывы усилятся до 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

Читайте нас также

Читайте Mixer
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли…
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится…
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о…
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна…

Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки - в основном дождь в Курземе и Видземе. Юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью 9-14 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3..+7 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшой дождь, днем из-за облаков выглянет солнце и возможны кратковременные осадки. Скорость южного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +3 градуса ночью и до +6 градусов днем.

google news Подпишитесь на нас
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится…
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о…

В мире

Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
12 ноября, 16:02
Японский депутат-рестлер отстоял право не снимать маску на заседаниях
12 ноября, 15:27
Даже Duolingo могут заблокировать: ЕС хочет запретить приложениям заставлять нас возвращаться каждый день
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
12 ноября, 14:30 14:30
Скандал вокруг главы Nvidia разрастается: предполагаемая китайская шпионка вернулась в Пекин, а у миллиардера обнаружили ещё один роман
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
ВИДЕО
12 ноября, 14:06 14:06
Часовой отчитал главу Пентагона за смех у Могилы Неизвестного солдата
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
12 ноября, 13:41 13:41
Трое физиков предсказали конец света 13 ноября 2026 года
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
12 ноября, 10:58 10:58
Китаец выиграл квартиру за 11 юаней на распродаже 11.11, но есть один нюанс
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
12 ноября, 08:58 08:58
Неожиданная ошибка на границе ЕС грозит путешественникам штрафами до 10 000 евро
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
11 ноября, 19:58 19:58
Пассажир заявил о бомбе и попытался прорваться к пилотам: тревога на борту United Airlines
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
11 ноября, 18:27 18:27
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
11 ноября, 17:58 17:58
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
11 ноября, 15:58 15:58
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября

Латвия

Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 17:29
Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь
12 ноября, 16:43
Газ в Европе подешевел на 20%, но Латвию предупреждают о новом скачке цен: чего ждать этой зимой
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 15:02 15:02
VID разошлёт жителям Латвии тысячи писем из-за наличных денег на банковских счетах: кому они придут и что нужно делать
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 13:02 13:02
В Латвии становится холоднее: к вечеру температура приблизится к нулю, ожидается мокрый снег
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 11:28 11:28
Латвийская компания Park Expert получила штраф больше своей годовой прибыли
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 10:29 10:29
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 09:58 09:58
Новое правительство Латвии может оказаться старой командой с одним исключением
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 09:28 09:28
Семь человек без документов ехали в багажнике и салоне автомобиля через Латгалию
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 08:29 08:29
Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
12 ноября, 07:59 07:59
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
11 ноября, 20:59 20:59
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
12 ноября, 12:30
Джонни Депп получил минимальный гонорар за первую крупную роль после «отмены»
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу

Mixer

Пятница, 13-е удивит даже скептиков: что карты Таро приготовили всем знакам зодиака
12 ноября, 16:58
Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли дверь в четвёртый раз
Пятница, 13-е удивит даже скептиков: что карты Таро приготовили всем знакам зодиака
12 ноября, 16:28
15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится еще интереснее
Пятница, 13-е удивит даже скептиков: что карты Таро приготовили всем знакам зодиака
12 ноября, 15:58
Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о характере
12 ноября, 15:29
Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна всего горсть обычных продуктов
12 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи
12 ноября, 13:58
Каррисильд: датские бутерброды с селёдкой, яблоком и нежным соусом
12 ноября, 13:10
Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху
12 ноября, 12:59
Пятница, 13-е удивит даже скептиков: что карты Таро приготовили всем знакам зодиака

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
12 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии Софии не хватает 259 евро
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма

Спорт

Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
12 ноября, 16:26
«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика после провального начала сезона
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
12 ноября, 11:58
Остапенко и Се выиграли важный матч на WTA Finals и сохранили шансы на полуфинал
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас