Погода на пятницу, 13-е: ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь

В ночь на пятницу на большей части Латвии ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Местами в Латгале и Видземе дороги могут стать скользкими. Будет дуть умеренный южный ветер, на побережье его порывы усилятся до 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

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Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки - в основном дождь в Курземе и Видземе. Юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью 9-14 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +3..+7 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшой дождь, днем из-за облаков выглянет солнце и возможны кратковременные осадки. Скорость южного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +3 градуса ночью и до +6 градусов днем.