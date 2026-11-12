12 ноября 2026, 08:29

Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов

Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов

Почти 3 млрд евро экономии за четыре года могут обернуться для Латвии замедлением экономического роста, снижением покупательной способности населения и новыми проблемами на рынке труда. Экономисты трёх крупнейших банков страны поддерживают необходимость навести порядок в государственных финансах, но предупреждают премьер-министра Андриса Кулбергса: слишком резкое сокращение расходов способно обойтись экономике дороже, чем сама бюджетная проблема.

Правительство намерено к 2030 году вернуть государственные финансы к показателям 2018 года. Для этого Кулбергс предлагает за четыре года сократить запланированные расходы на 2,875 млрд евро. Самое масштабное сокращение ожидается уже в 2027 году - 822 млн евро. В последующие годы планируется экономить по 667–711 млн евро ежегодно.

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Главный экономист Luminor Петерис Страутиньш считает, что столь решительные меры не вполне соответствуют нынешней экономической ситуации. Латвия не переживает кризис, а экономика растёт примерно на 3% в год. По его мнению, поспешное урезание бюджета может искусственно затормозить этот рост.

Страутиньш поясняет, что за четыре года правительство собирается сократить примерно 3% совокупных бюджетных расходов. При этом речь идёт прежде всего о снижении запланированного увеличения трат, а не обязательно об уменьшении уже существующих расходов.

Особенно сложной задачей экономист считает сокращение государственного аппарата. На практике возможности здесь гораздо скромнее, чем может показаться из политических заявлений. В центральных учреждениях государственного управления работают около 12 тысяч человек - всего 5% от всех занятых в секторе общего государственного управления.

При этом примерно 60% рабочих мест приходятся на образование, здравоохранение и социальную помощь. Пенсии и оборона также занимают значительную часть бюджета, поэтому найти миллиарды для экономии без последствий для других сфер будет непросто.

«Меры экономии всегда кажутся проще в предвыборной риторике, чем в реальной жизни. Легко сказать, что необходимо сократить государственное управление или бюрократию. Но нужно понимать пропорции различных частей общественного сектора», - предупреждает Страутиньш.

Главный экономист SEB Дайнис Гашпуитис тоже выступает за стабилизацию государственных финансов. Государственный долг увеличивается, вместе с ним растут расходы на обслуживание заимствований. Демографические изменения добавляют проблем, поэтому откладывать реформы бесконечно не получится.

Однако Гашпуитис сомневается, что правительству удастся обойтись без повышения отдельных налогов. При этом основные налоговые ставки, по его мнению, могут остаться прежними.

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Наиболее тревожный прогноз представила главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя. Она обращает внимание, что латвийская экономика пока не использует весь свой потенциал. Более того, даже без дополнительных бюджетных сокращений темпы роста ВВП в следующем году могут снизиться с 3% до 2,2%.

«Приведение бюджета в порядок в среднесрочной перспективе необходимо, поскольку долг и расходы на его обслуживание растут. Однако резкое урезание бюджета в нынешних условиях может привести к быстрому и нежелательному замедлению экономики», - заявила Зоргенфрейя.

По её предварительным расчётам, реализация плана Кулбергса может уменьшить объём латвийской экономики более чем на 2,5% за четыре года по сравнению со сценарием, при котором расходы не сокращаются таким образом.

Многое будет зависеть от того, на чём именно решит экономить правительство. Устранение неэффективных расходов принесёт меньше вреда, чем механическое сокращение инвестиций или повышение налогов. Пока же конкретное содержание реформ остаётся неясным.

«Плохая новость заключается в том, что гораздо важнее содержание плана, которое, очевидно, ещё только разрабатывается. Ясно, что этот план замедлит экономический рост. Однако последствия зависят от того, каким образом экономят. Менее болезненно устранять бесполезные расходы, чем механически всё урезать, сокращать государственные инвестиции или повышать налоги», - пояснила экономист.

Зоргенфрейя также не верит, что быстро сократить расходы удастся за счёт увольнения чиновников, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Такие преобразования потребуют вложений, реорганизации ведомств и времени. Мгновенного финансового эффекта ждать не стоит.

Ещё один риск связан с доходами населения. По прогнозу Swedbank, в 2027 году покупательная способность латвийцев будет увеличиваться гораздо медленнее. У работников государственного сектора реальные доходы могут даже снизиться на фоне инфляции.

Это отразится на потребительских расходах и станет дополнительным препятствием для экономического роста. Зоргенфрейя также напоминает об опыте Эстонии, где попытки сократить бюджетный дефицит во время экономических трудностей способствовали дальнейшему ослаблению экономики.

Таким образом, экономисты Luminor, SEB и Swedbank не оспаривают необходимость бюджетной дисциплины. Их опасения связаны с темпами и методами реформы. Если правительство выберет простое механическое урезание расходов вместо структурных изменений, Латвия рискует получить замедление экономики вместо ожидаемого оздоровления государственных финансов.

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