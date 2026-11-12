Новое правительство Латвии может оказаться старой командой с одним исключением

Смена правительства в Латвии пока не обещает обновления политической элиты. По мнению журналиста Арниса Блодонса, создается впечатление, что страну ждет совершенно новая команда, хотя из действительно новых фигур в обсуждаемом составе выделяется прежде всего Андрис Кулбергс. Остальные участники переговоров хорошо знакомы избирателям.

Об этом Блодонс заявил в эфире программы «Preses klubs». Он считает, что именно личность Кулбергса во многом создает ощущение политической перезагрузки. Журналист назвал его приемлемой и приятной фигурой с собственным имиджем, вокруг которой и строятся разговоры о новом правительстве.

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«Вы все время употребляете слова «новое правительство». Но там только один новый человек - Кулбергс. Это феномен Кулбергса, о котором мы говорим. Он во всех отношениях приемлемый, приятный человек. У него есть собственный имидж, и поэтому мы говорим о новом правительстве», - объяснил журналист.

Однако, если оценивать не отдельных кандидатов, а партийные команды, картина меняется. Блодонс призвал посмотреть на списки политических сил, участвующих в переговорах, и ответить на простой вопрос: сколько там действительно новых лиц?

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«Возьмите эти списки, посмотрите - что там нового? «Новое Единство», Национальное объединение - все те лица, которых мы видим, это все те же старые политики. Вопрос лишь в том, в какой комбинации сейчас все сложится», - отметил он.

По мнению журналиста, пока нет оснований говорить о серьезном обновлении власти. Переговоры ведутся с теми же политиками, которые работают в нынешнем правительстве. Поэтому смена кабинета может свестись к перераспределению должностей между уже знакомыми фигурами.

Блодонс также считает, что Кулбергсу незачем торопиться с формированием новой команды. Нынешняя политическая конструкция продолжает работать, а состав участников переговоров не дает поводов ожидать радикальных перемен.

«Я полностью понимаю, что господину Кулбергсу не нужно особенно спешить. Поезд, который уже начал работать, продолжает двигаться. На самом деле мы видим, что на переговоры приглашены те же самые люди, которые работают сейчас. О каком новом правительстве мы тогда говорим? На мой взгляд, можно спокойно продолжать двигаться дальше и оставшуюся часть срока», - заявил Блодонс.