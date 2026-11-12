12 ноября 2026, 11:28

Латвийская компания Park Expert получила штраф больше своей годовой прибыли

Латвийская компания Park Expert получила штраф больше своей годовой прибыли

Латвийская компания Park Expert получила штраф в размере 122 744 евро за недобросовестное обращение с автомобилистами. Центр защиты прав потребителей (PTAC) установил, что оператор парковок автоматически выписывал несоразмерные штрафы, не разбираясь в обстоятельствах каждого нарушения. Теперь компания должна немедленно прекратить такую практику.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы водителей. За первые девять месяцев 2026 года PTAC получил 274 письменных обращения и предоставил ещё 189 консультаций по электронной почте. Все они касались штрафов Park Expert и попыток клиентов оспорить выставленные счета.

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Проверка показала, что компания использует автоматизированную систему, которая фиксирует время въезда и выезда автомобилей, проверяет оплату и самостоятельно назначает штрафы. Сам по себе такой способ контроля не нарушает закон. Претензии регулятора связаны с тем, что система не учитывала реальные обстоятельства произошедшего.

Водителей наказывали за формальные нарушения и превышение установленного времени, даже если задержка была незначительной. При этом компания могла не принимать во внимание продолжительность нарушения, действия автомобилиста и фактически внесённую сумму за парковку.

Особенно много вопросов у PTAC вызвало правило пяти минут. Штрафы могли появляться сразу после истечения этого срока, отведённого на оплату парковки или регистрацию автомобиля. Регулятор считает, что человеку необходимо дать достаточно времени, чтобы найти место, припарковаться, ознакомиться с условиями и решить, будет ли он пользоваться услугой.

Отдельно PTAC обратил внимание на парковки возле медицинских учреждений. Посетители больниц и поликлиник могут быть пожилыми людьми или иметь проблемы со здоровьем. В таких обстоятельствах пять минут для выполнения всех необходимых действий не всегда достаточно.

Ведомство также подчеркнуло, что штрафы не должны становиться для коммерческой компании регулярным дополнительным источником дохода. Их размер и обоснованность необходимо оценивать с учётом конкретной ситуации, а не только показаний автоматической системы.

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С обвинениями PTAC Park Expert не согласна. Ранее компания заявляла агентству LETA, что считает сообщения регулятора о недобросовестной практике порочащими её репутацию и не отражающими действительного положения дел.

Сумма взыскания оказалась больше всей прибыли Park Expert за предыдущий год. По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот компании достиг 3,41 млн евро, увеличившись вдвое. При этом прибыль сократилась на 27,4% и составила 107 426 евро. Таким образом, штраф PTAC превысил годовую прибыль предприятия примерно на 15 тысяч евро.

Что делать водителям, которые уже получили штрафы?

PTAC поясняет: сначала необходимо направить письменные возражения непосредственно оператору парковки. Если урегулировать спор не получится, окончательное решение может принять суд.

При этом автомобилисты вправе ссылаться на аргументы, изложенные в решении регулятора. Однако автоматической отмены всех ранее выставленных штрафов не будет: каждую ситуацию придётся рассматривать отдельно.

Тем не менее теперь у водителей появился дополнительный аргумент при оспаривании взысканий, назначенных без учёта конкретных обстоятельств.

Park Expert работает с 2019 года. Согласно данным Firmas.lv, 40% капитала компании принадлежит Эдгару Калею, ещё по 30% - Зигмару Урбансу и предприятию Elzeks, владелицей которого является Айя Ансоне.

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