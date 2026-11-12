Газ в Европе подешевел на 20%, но Латвию предупреждают о новом скачке цен: чего ждать этой зимой

Цены на природный газ в Европе резко снизились, однако радоваться окончанию энергетических проблем пока рано. Европейские газовые хранилища заполнены значительно меньше обычного, поставки сжиженного газа сокращаются, а приближающиеся зимние холода могут спровоцировать новый рост цен. Для Латвии это особенно чувствительный вопрос: стоимость газа влияет не только на счета за отопление, но и на расходы предприятий и цены товаров.

О сохраняющихся рисках предупреждает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис. По его оценке, нынешнее снижение стоимости газа связано прежде всего с надеждами на улучшение геополитической ситуации, а не с реальным увеличением поставок топлива.

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Газ подешевел более чем на 20%. Почему это не повод расслабляться?

По данным, приведённым экономистом, 9 ноября европейская биржевая цена природного газа на нидерландском хабе TTF опустилась до 82,5 евро за мегаватт-час. Ещё 30 октября она приближалась к 104 евро.

Главной причиной падения стали ожидания, что переговоры США и Ирана могут снизить напряжённость на Ближнем Востоке и создать условия для восстановления поставок газа из региона Персидского залива.

Однако даже после этого снижения европейский газ, согласно оценке Citadele, стоит примерно втрое дороже, чем в начале года.

«Снижение цен на природный газ - положительный сигнал для европейской экономики, однако пока оно отражает скорее надежды на улучшение геополитической ситуации, чем реальное увеличение предложения», - отмечает Карлис Пургайлис.

Газовые хранилища Европы заполнены значительно меньше обычного

Особую тревогу вызывает ситуация с запасами топлива.

Согласно данным, приведённым Citadele, в конце октября европейские газохранилища были заполнены примерно на 75% - это самый низкий показатель как минимум за шесть лет.

К 8 ноября заполненность снизилась до 72%, тогда как средний показатель за предыдущие пять лет составлял около 89%.

При этом газ расходуется значительно быстрее обычного. За последнюю неделю из хранилищ ежедневно извлекали в среднем 3,6 тераватт-часа энергии - примерно в четыре раза больше характерного для этого времени года объёма.

Если зима окажется особенно холодной, запасы могут сократиться ещё сильнее.

В стрессовом сценарии Citadele, основанном на наиболее интенсивном расходовании газа за последние пять зим, к концу марта европейские хранилища могут оказаться заполнены всего на 12%.

Это не основной прогноз, а оценка риска при неблагоприятном развитии событий.

Почему безветренная погода тоже опасна для цен на газ?

На первый взгляд, связь между ветром и стоимостью отопления может показаться неожиданной.

Но европейская энергетика всё больше зависит от возобновляемых источников энергии.

Когда ветер слабый, ветряные электростанции вырабатывают меньше электричества. Недостающие объёмы приходится компенсировать другими источниками, в том числе газовыми электростанциями.

По оценке Citadele, за последние 30 дней производство ветровой электроэнергии в Германии, Нидерландах, Испании и северной Италии было почти на 20% ниже, чем годом ранее.

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Это усиливает спрос на газ как раз в период, когда Европа начинает активно расходовать зимние запасы.

Дополнительную неопределённость создаёт конкуренция с азиатскими покупателями сжиженного природного газа. Если они готовы платить больше, европейским импортёрам приходится повышать свои предложения, чтобы обеспечить необходимые поставки.

Что это означает для жителей Латвии?

Для латвийских домохозяйств главный вопрос - приведёт ли новый рост биржевых цен к увеличению счетов за отопление.

Здесь важно учитывать, что цена газа на европейской бирже и тариф на отопление в конкретном доме - не одно и то же.

Стоимость тепла зависит от нескольких факторов: закупочной цены топлива, условий договоров поставщика, затрат на производство и передачу тепла, а также действующего тарифа теплоснабжающего предприятия.

Поэтому даже резкое изменение биржевой цены не обязательно немедленно отражается в счетах жителей.

В Риге, например, стоимость централизованного отопления определяется утверждённым тарифом Rīgas siltums. Изменение рыночной стоимости газа может повлиять на будущие тарифные расчёты, но не означает автоматического повышения цены тепла на следующий день.

Для жителей домов с индивидуальным газовым отоплением ситуация зависит от условий договора с поставщиком. При фиксированной цене краткосрочные колебания биржевых котировок обычно не меняют стоимость уже согласованного периода. При переменной цене влияние рынка может проявиться быстрее.

Есть и косвенные последствия: подорожание газа увеличивает расходы предприятий, особенно энергоёмких производств, что со временем может отразиться на стоимости товаров и услуг.

Что прогнозируют на ближайшие недели?

По расчётам Citadele, в ближайшие две недели биржевая цена газа может оставаться в районе 83 евро за мегаватт-час.

Однако возможный диапазон колебаний весьма широк - от 71 до 97 евро.

Снижение цен может продолжиться, если вторая половина ноября окажется относительно тёплой, а дипломатические переговоры на Ближнем Востоке принесут результаты.

Напротив, продолжительные морозы, слабый ветер или новые перебои с поставками способны вновь подтолкнуть котировки вверх.

Экономист Citadele советует латвийским предприятиям рассмотреть возможность частичной фиксации будущих затрат на энергоносители, воспользовавшись нынешним снижением цен.

Для обычных потребителей главный вывод несколько иной: нынешнее падение биржевых котировок - хорошая новость, но оно пока не гарантирует более дешёвую зиму.

Rīgas siltums уже подало проект повышения тарифа на отопление с 1 декабря 2026 года. Согласно сообщению предприятия от 30 октября, тариф предлагается увеличить с действующих 80,96 до 96,33 евро за МВт·ч без НДС - примерно на 19%. Это пока именно проект изменения тарифа, а не подтверждение его вступления в силу.

Предприятие прямо связывает необходимость пересмотра тарифа с удорожанием энергоносителей. По его оценке, за год природный газ подорожал примерно на 200%, биомасса - на 50%. Вместе с электроэнергией эти ресурсы формируют около 70% затрат, учитываемых в тарифе.