Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Латвийские фермеры устроили необычную акцию протеста у Рижской думы: перед зданием самоуправления появилась куча картофеля, капусты и свёклы. Так сельхозпроизводители попытались привлечь внимание к конкурсу на организацию питания в школах и детских садах, условия которого, по их мнению, оставляют местных производителей за бортом.

Организаторы из общества «Крестьянский сейм» (Zemnieku saeima) заявили, что привезли несколько тонн овощей. Правда, опубликованные фотографии дают повод усомниться в масштабах акции: на них видна сравнительно небольшая куча продуктов. По приблизительной оценке, там могло быть 160–250 килограммов овощей общей стоимостью около 100–150 евро в рознице.

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Причиной недовольства стал конкурс Рижского самоуправления на обеспечение питанием 27 образовательных учреждений. Его общая стоимость составляет 26,8 миллиона евро. При этом условия позволяют поставлять отдельные продукты из мест, расположенных на расстоянии до 300 километров от границы Риги.

Фермеры опасаются, что в результате школьные столовые будут закупать продукты у зарубежных поставщиков, а латвийские хозяйства потеряют потенциальный рынок сбыта. По их мнению, контролировать происхождение и качество такой продукции будет сложнее.

Член правления «Крестьянского сейма» Мартиньш Тронс считает, что заявления властей о поддержке местных производителей расходятся с реальными условиями закупок. Политики обещают обеспечить детей качественными латвийскими продуктами, но действующие правила не гарантируют, что именно они окажутся на школьных столах.

Дополнительное возмущение вызывает ситуация в соседних странах. По словам Тронса, там латвийским фермерам фактически закрыли доступ к закупкам школьного питания, одновременно отдавая предпочтение собственным производителям.

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В «Крестьянском сейме» утверждают, что неоднократно просили Рижскую думу приостановить спорный конкурс, однако их обращения не привели к результату. Впереди ещё одна крупная закупка, которая затронет 101 образовательное учреждение.

Фермеры также связывают проблему с изменениями законодательства о публичных закупках, вступившими в силу в начале лета. После отмены прежних требований к зелёным закупкам, считают в организации, местным и экологическим производителям стало сложнее конкурировать с другими поставщиками.

Министерство земледелия разрабатывает рекомендации по устойчивым закупкам продовольствия, однако пока они не будут обязательными для самоуправлений. Подготовка соответствующих правил правительства затягивается.

Аграрии требуют пересмотреть подход к выбору поставщиков, обеспечить прозрачность закупок и контролировать происхождение продуктов. Если власти не отреагируют, фермеры обещают продолжить протесты.

У акции есть и своеобразное продолжение. Если депутаты не захотят забирать овощи себе, организаторы предлагают жителям Риги бесплатно взять картофель, капусту и свёклу для домашних нужд.

Общество «Крестьянский сейм» объединяет около 800 хозяйств. Они обрабатывают более 500 тысяч гектаров земли и обеспечивают работой свыше 6000 человек.