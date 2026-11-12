12 ноября 2026, 10:29

Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Латвийские фермеры устроили необычную акцию протеста у Рижской думы: перед зданием самоуправления появилась куча картофеля, капусты и свёклы. Так сельхозпроизводители попытались привлечь внимание к конкурсу на организацию питания в школах и детских садах, условия которого, по их мнению, оставляют местных производителей за бортом.

Организаторы из общества «Крестьянский сейм» (Zemnieku saeima) заявили, что привезли несколько тонн овощей. Правда, опубликованные фотографии дают повод усомниться в масштабах акции: на них видна сравнительно небольшая куча продуктов. По приблизительной оценке, там могло быть 160–250 килограммов овощей общей стоимостью около 100–150 евро в рознице.

Читайте нас также

Причиной недовольства стал конкурс Рижского самоуправления на обеспечение питанием 27 образовательных учреждений. Его общая стоимость составляет 26,8 миллиона евро. При этом условия позволяют поставлять отдельные продукты из мест, расположенных на расстоянии до 300 километров от границы Риги.

Фермеры опасаются, что в результате школьные столовые будут закупать продукты у зарубежных поставщиков, а латвийские хозяйства потеряют потенциальный рынок сбыта. По их мнению, контролировать происхождение и качество такой продукции будет сложнее.

Член правления «Крестьянского сейма» Мартиньш Тронс считает, что заявления властей о поддержке местных производителей расходятся с реальными условиями закупок. Политики обещают обеспечить детей качественными латвийскими продуктами, но действующие правила не гарантируют, что именно они окажутся на школьных столах.

Дополнительное возмущение вызывает ситуация в соседних странах. По словам Тронса, там латвийским фермерам фактически закрыли доступ к закупкам школьного питания, одновременно отдавая предпочтение собственным производителям.

Читайте Mixer
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Новый оттенок лака для ногтей бросает вызов классическим зимним цветам и…
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Смешные картинки на день и лучше сейчас
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Она поправляет шарфик, а художник меняет детали: найдите 3 отличия
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13…

В «Крестьянском сейме» утверждают, что неоднократно просили Рижскую думу приостановить спорный конкурс, однако их обращения не привели к результату. Впереди ещё одна крупная закупка, которая затронет 101 образовательное учреждение.

Фермеры также связывают проблему с изменениями законодательства о публичных закупках, вступившими в силу в начале лета. После отмены прежних требований к зелёным закупкам, считают в организации, местным и экологическим производителям стало сложнее конкурировать с другими поставщиками.

Министерство земледелия разрабатывает рекомендации по устойчивым закупкам продовольствия, однако пока они не будут обязательными для самоуправлений. Подготовка соответствующих правил правительства затягивается.

Аграрии требуют пересмотреть подход к выбору поставщиков, обеспечить прозрачность закупок и контролировать происхождение продуктов. Если власти не отреагируют, фермеры обещают продолжить протесты.

У акции есть и своеобразное продолжение. Если депутаты не захотят забирать овощи себе, организаторы предлагают жителям Риги бесплатно взять картофель, капусту и свёклу для домашних нужд.

Общество «Крестьянский сейм» объединяет около 800 хозяйств. Они обрабатывают более 500 тысяч гектаров земли и обеспечивают работой свыше 6000 человек.

google news Подпишитесь на нас
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Смешные картинки на день и лучше сейчас
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок

Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13…

В мире

671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
12 ноября, 08:58
Неожиданная ошибка на границе ЕС грозит путешественникам штрафами до 10 000 евро
11 ноября, 19:58
Пассажир заявил о бомбе и попытался прорваться к пилотам: тревога на борту United Airlines
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 18:27 18:27
«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 17:58 17:58
Итальянские школы получили письма с угрозами взрывов: сотни учебных заведений эвакуированы
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 15:58 15:58
Хакеры якобы отключат мировые банки и интернет уже 17 ноября
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 13:59 13:59
Производителям популярных препаратов для похудения предъявили тысячи претензий из-за опасных осложнений
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 11:37 11:37
Группу Twenty One Pilots увековечили в науке: в ее честь назвали жука, застрявшего в янтаре возрастом 53 млн лет
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 11:07 11:07
Иран отверг обвинения Франции в совершении кибератак на холодильники в супермаркетах
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 10:32 10:32
Названы лучшие горнолыжные курорты мира 2026 года: кто вошел в число победителей World Ski Awards
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 10:05 10:05
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и отправился в тюрьму
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты
11 ноября, 09:05 09:05
671 голос против 671: мэра города в Перу выбрали с помощью подброшенной монеты

Латвия

На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 10:29
Фермеры высыпали овощи у Рижской думы и потребовали изменить правила школьных закупок
12 ноября, 09:58
Новое правительство Латвии может оказаться старой командой с одним исключением
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 09:28 09:28
Семь человек без документов ехали в багажнике и салоне автомобиля через Латгалию
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 08:29 08:29
Почему планы Кулбергса сэкономить миллиарды вызвали тревогу у экономистов
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
12 ноября, 07:59 07:59
Погода в Латвии 12 ноября: дождь и мокрый снег придут к вечеру
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 20:59 20:59
Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 20:29 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 19:27 19:27
В Латвии обнаружена возможная утечка 125 млн SMS: затронуты банки, airBaltic и служба 112
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 18:59 18:59
Глава Банка Латвии призвал сократить число работников госсектора
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 17:39 17:39
В Латвии станет меньше министерств: Кулбергс обещает представить план сокращений уже на этой неделе
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета
11 ноября, 16:28 16:28
На временную переправу в Риге выделят почти 6 миллионов евро из госбюджета

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария в Болгарии: 11 погибших, 86 автомобилей, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
11 ноября, 20:29
Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
11 ноября, 15:28
Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
11 ноября, 13:44
Умер актер Стейси Кич, звезда фильмов «Толстяк» и «Американская история Икс»
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
10 ноября, 12:58
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год

Mixer

Тест на характер: выберите одну из 9 нервных привычек и узнайте, что выдаёт ваше напряжение - тихого невротика, железную выдержку или прирождённого грызуна карандашей
12 ноября, 10:20
Козероги, Тельцы, Скорпионы и Девы в ультракоротком гороскопе на пятницу 13 ноября (+совет)
Тест на характер: выберите одну из 9 нервных привычек и узнайте, что выдаёт ваше напряжение - тихого невротика, железную выдержку или прирождённого грызуна карандашей
12 ноября, 09:56
Новый оттенок лака для ногтей бросает вызов классическим зимним цветам и выглядит невероятно элегантно.
Тест на характер: выберите одну из 9 нервных привычек и узнайте, что выдаёт ваше напряжение - тихого невротика, железную выдержку или прирождённого грызуна карандашей
12 ноября, 09:40
Смешные картинки на день и лучше сейчас
12 ноября, 09:25
Она поправляет шарфик, а художник меняет детали: найдите 3 отличия
12 ноября, 09:09
Девы, Козероги, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 13 ноября
12 ноября, 09:07
25 фото, на которых природа выглядят так, будто их создавали по чертежам
12 ноября, 08:45
Пять романов о деньгах, которые заменят курс финансовой грамотности
12 ноября, 08:20
Тест на характер: выберите одну из 9 нервных привычек и узнайте, что выдаёт ваше напряжение - тихого невротика, железную выдержку или прирождённого грызуна карандашей

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
11 ноября, 16:57
«Зеленая лампа»: семье с четырьмя детьми нужна помощь для оплаты терапии 2,5-летней Софии
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас