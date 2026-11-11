В Латвии станет меньше министерств: Кулбергс обещает представить план сокращений уже на этой неделе

В следующем году в Латвии планируется сократить число министерств. Какие именно ведомства будут ликвидированы или объединены, премьер-министр Андрис Кулбергс обещает сообщить уже в ближайшие выходные.

Об этом глава правительства заявил 11 ноября в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

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Пока Кулбергс не уточняет, сколько министерств останется в Латвии и сколько министров войдет в состав нового правительства, которое он сейчас формирует.

При этом премьер признает: простое сокращение числа министерств еще не означает экономии бюджетных средств. Реальное уменьшение расходов возможно за счет объединения помещений, сокращения затрат на их содержание, оптимизации штата и административных расходов.

По оценке Кулбергса, примерно треть потенциальной экономии государственных средств можно обеспечить за счет реформы госуправления

В частности, премьер предлагает пересмотреть систему госзакупок, численность работников госсектора и устранить дублирование функций различных учреждений.

Среди примеров неэффективного управления он назвал раздробленную систему содержания государственной недвижимости и распределение обязанностей по администрированию фондов Евросоюза между несколькими учреждениями. По мнению премьера, эти функции можно централизовать.

Экономить намерены и на политиках. В числе предложений - сокращение государственного финансирования партий, уменьшение компенсаций депутатам Сейма и отказ от представительских расходов.

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Кулбергс также обещает с 1 января остановить автоматический рост зарплат, в том числе депутатов и руководства госпредприятий. Кроме того, предполагается пересмотреть систему доплат и премий.

Отдельно премьер остановился на компенсациях депутатам, проживающим далеко от Риги. «Объединенный список» намерен предложить фиксированную ежемесячную выплату вместо нынешней системы подтверждения расходов чеками. Конкретную сумму пока не называют, а окончательное решение должен будет принять Сейм.

Еще одно обещание - отказаться от так называемых депутатских квот в государственном бюджете следующего года.

Кулбергс подчеркнул, что новые бюджетные обязательства нельзя будет принимать без четко определенных источников финансирования.

Изменения коснутся и использования средств фондов ЕС: приоритет предполагается отдавать проектам, способствующим экономическому росту.

Впрочем, быстрого результата премьер не обещает.

По его словам, все запланированные реформы невозможно провести уже к 1 января. Их реализация должна начаться в 2027 году, а финансовый эффект будет проявляться постепенно, в течение следующих четырех лет.

Таким образом, сокращение числа министерств станет лишь частью более масштабной реформы государственных расходов, которую Кулбергс намерен провести уже в ближайшие годы.