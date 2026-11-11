В Латвии обнаружена возможная утечка 125 млн SMS: затронуты банки, airBaltic и служба 112

Более 125 миллионов SMS-сообщений, отправленных банками, авиакомпаниями, медицинскими учреждениями и торговыми сетями, могли оказаться доступны посторонним из-за серьезной уязвимости в системе латвийского филиала телекоммуникационного оператора CSC Telecom.

Среди сообщений были коды подтверждения, временные пароли и персональные данные клиентов.

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Об этом 11 ноября сообщило издание Cybernews, специалисты которого обнаружили незащищенную базу данных еще 28 сентября.

База содержала сообщения, отправленные с октября 2022 года по сентябрь 2026 года, и обновлялась в режиме реального времени. Только за сентябрь через сервис прошло более трех миллионов SMS.

Это означает, что при наличии доступа к базе посторонние могли видеть сообщения практически сразу после их отправки, в том числе до того, как они поступали адресатам.

Какие данные могли оказаться в открытом доступе

По информации исследователей, в базе находились не только телефонные номера получателей и названия организаций, отправлявших SMS, но и полные тексты сообщений.

Среди потенциально раскрытых сведений - одноразовые коды авторизации, временные пароли, ссылки для восстановления доступа к аккаунтам, результаты медицинских анализов, информация о банковских операциях, бронировании авиабилетов и доставке товаров.

В сообщениях также содержались имена, адреса клиентов и другие персональные данные.

Среди организаций, использовавших сервис CSC Telecom, исследователи называют Swedbank, SEB, страховые компании ERGO и Compensa, латвийскую службу экстренной помощи 112, авиакомпанию airBaltic, торговые сети DEPO, Barbora, IKI, а также ряд других предприятий.

Поскольку оператор обслуживает компании не только в Латвии, инцидент мог затронуть также жителей Литвы и Эстонии.

При этом обнаружение открытой базы данных еще не означает, что все содержащиеся в ней сведения были похищены злоумышленниками. Факт несанкционированного использования информации пока не установлен.

После появления информации о возможной утечке Swedbank начал собственное расследование и временно приостановил использование услуг CSC Telecom.

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Представитель банка Кристине Чекстере сообщила, что у поставщика запрошена информация, необходимая для определения масштабов инцидента и возможных последствий для клиентов.

Банк призывает жителей проявлять осторожность при получении подозрительных SMS, телефонных звонков и электронных писем, особенно если в них просят сообщить пароли, коды авторизации или другие конфиденциальные сведения.

В SEB, в свою очередь, подчеркнули, что использовали CSC Telecom лишь в ограниченном объеме - для отправки маркетинговой информации о пенсионных фондах.

Для передачи конфиденциальных данных клиентов банк применяет другие каналы связи.

По заявлению SEB, инцидент не затрагивает безопасность банковских систем и не создает угрозы для денежных средств клиентов.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic подтвердила, что осведомлена о возможном инциденте у внешнего поставщика услуг.

Компания совместно с партнерами и надзорными органами выясняет, какие данные могли оказаться затронуты. Пока установить точное число потенциально пострадавших пассажиров невозможно.

Авиакомпания рекомендует с осторожностью относиться к сообщениям, якобы отправленным от ее имени, особенно если получателя просят срочно подтвердить бронирование, перейти по ссылке или предоставить платежные данные.

Латвийское учреждение по предотвращению киберинцидентов CERT.LV потребовало от CSC Telecom провести углубленную проверку обстоятельств происшествия.

Специалистам предстоит установить, действительно ли произошла утечка данных, как долго информация могла оставаться доступной посторонним и существуют ли доказательства несанкционированного доступа.

CERT.LV предложил компании помощь в расследовании. Информация об инциденте также передана компетентным правоохранительным органам.

Пока расследование продолжается, специалисты по кибербезопасности рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам из SMS, не сообщать никому одноразовые коды подтверждения и проверять информацию о банковских операциях или бронированиях непосредственно через официальные приложения и сайты компаний.