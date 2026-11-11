Семь министров и премьер отказались от депутатских зарплат в Сейме

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и несколько министров отказались от депутатских зарплат на время работы в правительстве. Такое же решение приняли парламентские секретари. Их заявления сегодня рассмотрит президиум Сейма.

Речь идет о политиках, которые после начала работы 15-го Сейма сохранили депутатские мандаты, но одновременно продолжают исполнять обязанности в правительстве. Закон не позволяет им получать зарплату сразу за две должности, поэтому на время работы в Кабмине они отказываются от парламентского вознаграждения.

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Среди подавших заявления - премьер Андрис Кулбергс, министр финансов Марис Кучинскис, министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс, министр образования и науки Илзе Индриксоне, министр внутренних дел Янис Домбрава, министр климата и энергетики Янис Витенбергс и министр культуры Наурис Пунтулис.

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От депутатского вознаграждения также намерены отказаться четыре парламентских секретаря: Виестурс Витовскис, Ивар Аболиньш, Эдвинс Шноре и Эдгар Путра. Их заявления также включены в повестку заседания президиума Сейма.

Таким образом, речь идет не о полном отказе членов правительства от зарплат, а о выборе одного из двух положенных им вознаграждений. На период работы в Кабмине они не будут получать деньги за депутатские мандаты.