11 ноября 2026, 20:59 Валерия Леонова

Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки

Рига готовится к фестивалю света Staro Rīga: 52 инсталляции, 12 маршрутов и необычные новинки
staroriga.lv

С 15 по 18 ноября Рига вновь превратится в огромную галерею светового искусства под открытым небом. Ежегодный фестиваль Staro Rīga представит 52 инсталляции латвийских и зарубежных художников, которые разместятся на обоих берегах Даугавы.

Среди новинок - световая композиция у памятника Свободы и специальные аудиоописания всех объектов для незрячих и слабовидящих посетителей.

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Как сообщает Рижская дума, фестиваль пройдет в рамках празднования 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Световые объекты будут работать четыре вечера подряд - с 17:00 до 23:00.

Тема нынешнего фестиваля - unum momentum, что переводится как «тот самый миг». Художникам предложили поразмышлять о мгновениях, способных изменить жизнь человека или даже ход истории, о важных решениях, встречах и событиях, значение которых иногда становится понятным лишь спустя годы.

В программе - световые инсталляции, мультимедийные произведения, видеопроекции на фасадах зданий и интерактивные объекты.

В этом году организаторы разработали 12 тематических световых маршрутов, объединяющих разные части города.

Главной осью фестиваля станет Даугава. На левом берегу световые объекты разместятся возле Латвийской национальной библиотеки и вдоль променада на Мукусалас.

На правом берегу маршрут пройдет через квартал Спикери возле Центрального рынка, Старую Ригу, центральную часть города и Виестурдарзс. Световые композиции также можно будет увидеть на территории от концертного зала Ave Sol до парка Кронвалда.

Маршруты организованы таким образом, чтобы посетители могли выбрать и короткую прогулку, и продолжительное знакомство с фестивальной программой.

Что интересного покажут в этом году

Одним из наиболее масштабных произведений станет «Ascend» венгерского художника Ласло Жолта Бордоша. Световая инсталляция появится на фасаде Латвийской национальной библиотеки.

Во Виестурдарзсе представят работу французского художника Себастьена Лефевра «Солнце ночью». Это кинетическая композиция, в которой используются более 5000 зеркальных элементов.

На Замковой площади можно будет познакомиться с интерактивной инсталляцией норвежской художницы Анастасии Исаксен.

Еще одна необычная работа появится на фасаде Рижского Дома конгрессов. Венгерская группа художников подготовила проекцию, для создания которой используются аналоговые проекторы и кинетические механизмы.

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Впервые за историю фестиваля световая инсталляция будет установлена непосредственно у подножия памятника Свободы.

Произведение «Голоса великих деревьев» (Dižkoku balsis) станет частью праздничной программы 18 ноября. В этот день инсталляция превратится в сцену для концерта, который завершится световым представлением.

В программе Staro Rīga 2026 участвуют не только профессиональные художники, но и студенты.

Четыре световые инсталляции созданы на основе идей участников международного образовательного проекта ACE²-EU.

Как сообщает Латвийская академия культуры, над концепциями работали 47 студентов из девяти европейских университетов. В течение пятидневной программы они изучали городскую среду Риги и разрабатывали проекты художественного освещения общественных пространств.

Всего было предложено семь концепций, четыре из которых выбраны для фестиваля. Их техническую реализацию взяли на себя студенты первого курса Латвийского колледжа культуры.

В целом более двух третей объектов основной программы нынешнего фестиваля составят новые работы латвийских художников.

Впервые световые произведения можно будет не только увидеть, но и услышать

Особое нововведение Staro Rīga 2026 связано с доступностью фестиваля для людей с нарушениями зрения. Впервые за всю историю мероприятия все 52 световых объекта получат профессиональные аудиоописания.

Проект реализует организация SOCINTEGRA при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Аудиодескрипция позволяет передать словами то, что обычно воспринимается визуально: форму и размеры инсталляции, расположение элементов, цвета, движение света и художественные особенности произведения.

Фестиваль будет проходить с 15 по 18 ноября включительно, ежедневно с 17:00 до 23:00. Посещение фестиваля бесплатное.

Подробная программа, расположение инсталляций и информация о маршрутах публикуются на официальном сайте www.staroriga.lv.

 

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