Ночной дебош на улице Кр. Барона в Риге: мужчина опрокинул цветочные горшки и дорожный знак

NRA.LV

В ночь на 11 ноября в Риге на улице Кришьяна Барона мужчина повалил цветочные горшки и дорожный знак. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Вызов поступил около 1:30. Очевидцы сообщили, что агрессивно настроенный мужчина опрокидывает предметы, установленные на улице.

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На место происшествия прибыла Рижская муниципальная полиция, сотрудники которой вызвали Государственную полицию.

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Поскольку мужчина вёл себя неадекватно, на место также вызвали медиков. Они доставили его в медицинское учреждение.

Опрокинутые предметы вернули на прежние места.

Заявление в полицию по этому случаю не поступало, поэтому административное делопроизводство было прекращено.