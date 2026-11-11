11 ноября 2026, 12:28

Не шутка: девятилетнего кота в Латвии продают по правилам государственных закупок

Не шутка: девятилетнего кота в Латвии продают по правилам государственных закупок

В Латвии государство выставило на продажу девятилетнюю беспородную кошку. Нового хозяина ей будут искать не через приют и не по обычному объявлению, а с помощью тендера: животное достанется участнику, который предложит самую высокую цену и пройдёт проверку на соответствие установленным требованиям. Объявление появилось на сайте Государственного агентства обеспечения МВД.

В документах кошка значится под номером VPM-1442 и обозначена как животное, перешедшее в собственность государства. Как именно она оказалась у государства, не сообщается. Пока кошка находится под присмотром общества «Югласская группа защиты животных» в Риге, на улице Межапурва, 2.

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Принимать ценовые предложения планировали до 08:00 12 ноября. Если два участника предложат одинаковую сумму, преимущество получит тот, чья заявка поступила раньше. Но одной высокой ставки недостаточно: претендента проверят на налоговые долги свыше 150 евро, неплатёжеспособность и присутствие в санкционных списках.

Победителю также придётся поторопиться с оплатой. Полную сумму необходимо внести авансом в течение двух рабочих дней после получения счёта.

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Отдельного внимания заслуживает язык объявления. Кошка в нём проходит как «1 штука», а передачу животного покупателю предписывается оформить «по количеству, ассортименту и качеству». В одном из пунктов упоминается даже случай, когда покупатель не забирает «животное или его часть». Похоже, при подготовке документа использовали стандартный шаблон для реализации государственного имущества, не слишком заботясь о том, что именно продаётся.

При этом никаких особых условий содержания кошки для будущего владельца в объявлении не прописали. Получается, что при выборе нового хозяина решающими станут результаты проверки и размер предложенной суммы.

Ирония ситуации в том, что речь идёт не о какой-нибудь технике или списанном оборудовании, а о живом существе, которому ищут новый дом по правилам продажи имущества.

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Не шутка: девятилетнего кота в Латвии продают по правилам государственных закупок

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