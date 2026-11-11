Минфин объяснил, почему в Латвии дорожает топливо, но дешевеют продукты

В Латвии дорожает топливо, но продукты питания пока помогают сдерживать инфляцию. За год они подешевели на 5,4%, снизив общий рост потребительских цен. Однако Минфин предупреждает: если нефть и газ продолжат дорожать, уже в следующем году это может отразиться на стоимости продуктов. По данным Министерства финансов, в октябре потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем. Годовая инфляция составила 3,1%. Почти половина этого роста связана с подорожанием топлива: на него пришлось 45% увеличения цен за год.

На месячную инфляцию сильнее всего повлияли электричество, отопление и авиаперелеты. За год заметнее всего подорожали топливо, услуги по содержанию жилья, табачные изделия и услуги в сфере отдыха.

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«В последние месяцы инфляция в Латвии колеблется в районе 3% и, несмотря на давление со стороны цен на топливо, в отличие от еврозоны, не ускоряется», – отмечают в Минфине.

Сдерживать рост цен помогают продукты питания. С апреля они стоят дешевле, чем год назад, причем разница постепенно увеличивается. В октябре снижение цен на продукты уменьшило показатель годовой инфляции сразу на 1,1 процентного пункта.

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Похожая ситуация складывается и у местных производителей. В сентябре отпускные цены на продукты были на 1,6% ниже, чем годом ранее. Правда, снижение постепенно замедляется: за месяц производители, напротив, подняли цены на 0,6%.

Пока дорогие энергоносители не слишком сильно влияют на стоимость продуктов и других товаров. Но чем дольше сохраняются высокие цены на нефть и газ, тем заметнее будут последствия для производителей и покупателей.

«Топливо и газ составляют значительную часть расходов на выращивание, переработку и перевозку сельхозпродукции, поэтому в следующем году продукты могут подорожать», – прогнозируют в Минфине.